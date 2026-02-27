Redacción Cataluña 27 FEB 2026 - 14:00h.

La Generalitat ha informado a las autoridades europeas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS)

En España es el cuarto caso notificado hasta ahora desde 2009

LleidaLa Conselleria de Salud de la Generalitat ha informado que se ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida y que hay una investigación abierta pero que el riesgo para la población es "muy bajo".

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública están realizando la evaluación conjunta del caso.

En el conjunto de España es el cuarto caso notificado hasta ahora desde 2009.