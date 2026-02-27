Todo apunta a una sucesión de hechos en los que el hombre, politoxicómano en rehabilitación, habría fallecido a causa de una sobredosis

La mujer encontrada muerta junto a su hijo en Mallorca tenía problemas de movilidad y él se había hecho cargo de ella

MallorcaLas investigaciones de la Guardia Civil sobre el hallazgo de una madre, de 80 años, y su hijo de 54, muertos en una vivienda de la localidad mallorquina de Felantix van esclareciendo lo sucedido tras descartar la implicación de una tercera persona.

Todo apunta a una sucesión de hechos en los que el hombre, politoxicómano en rehabilitación, habría fallecido a causa de una sobredosis de fármacos, y la anciana al hallarlo muerto ingirió una gran cantidad de medicamentos para acabar con su vida, según recoge Diario de Mallorca.

La mujer, a causa de su avanzada edad y problemas de salud, se había visto impedida en los últimos meses y reducido su movilidad, por lo que el hijo era quien se encargaba de ella.

El hombre habría fallecido horas antes que su madre

Los resultados de la autopsia serán determinantes para esclarecer el suceso del que los vecinos y familiares todavía no salen de su asombro.

Tras ser descartada la muerte violenta, el médico forense concluyó que el hombre habría fallecido unas doce horas antes que la madre, el miércoles por la noche. Mientras que la hora estimada de la mujer se cree que fue en la mañana del jueves, pocas horas antes de que fueran hallados muertos. Los cuerpos del hombre y la mujer estaban cada uno en sus respectivas habitaciones.

Fuentes de la investigación informaron que a primera hora de la tarde del jueves se recibió el aviso por parte de un familiar del hallazgo de los cuerpos sin vida en una vivienda de la calle Grivia.

Recursos de ayuda

En España existen recursos de apoyo ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717), en Baleares el 971 461 112, la línea 024 del Ministerio de Sanidad y el 112, que dispone de atención con profesionales de psicología.