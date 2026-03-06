Claudia Barraso 06 MAR 2026 - 14:38h.

Un estudio demuestra que el aumento del nivel del mar es mayor de lo que se pensaba hasta ahora

El aumento del nivel del mar pone en peligro más de 100 millones de edificios

El aumento del nivel del mar está siendo ya una amenaza para millones y millones de personas, más incluso de lo que pensaban los expertos en un principio. Un estudio que ha sido publicado en la revista ‘Nature’ ha alertado sobre la altura del agua en algunas zonas costeras.

A partir de los resultados de varios estudios y evaluaciones de riesgo determinaron que el 90% de ellos infravaloraban la altura de referencia del agua en las costas en una media de 30 centímetros. Un problema que afecta sobre todo en el Sur Global, en el Pacífico y en el sudeste asiático, pero menos en Europa y en las costas atlánticas.

Esto de debe a la falta de correspondencia entre la forma en la que se miden las altitudes del mar y de la tierra, según explica Philip Minderhoud, profesor de hidrogeología en la Universidad y el Centro de Investigación de Wageningen, Países Bajos. Además, el punto en el que el mar se pone en contacto con la tierra determina diferentes factores que a menudo no toman en consideración al utilizar herramientas como los satélites u otras formas terrestres.

Dónde esta el error

La cota, es decir, los cero metros, tiene que ser el punto de partida. Algo que ya se encuentra cerca del metro, explica Katharina Seeger, una de las autoras de este estudio. En resumen, han demostrado que muchos estudios parten de un par en calma, sin olas ni corrientes, cuando la realidad es totalmente opuesta. Por tanto, la subida del mar es mayor de lo que se pensaba hasta ahora y con ella, el riesgo de inundaciones extremas en diferentes partes del mundo.

Entre 77 y 132 millones de personas estarían en peligro. Algunas de esas zonas sería el Sudeste Asiático, donde la población ya está amenazada por la subida del mar. El Pacífico Sur también ha sido una zona señalada porque la línea de costa ha retrocedido de manera considerable en los pocos años que lleva de vida.