Gafas con Inteligencia Artificial para ampliar la visión: el invento que podría cambiar la vida a miles de personas

AFFLELOU acaba de presentar Magic Connect, una nueva generación de gafas que ofrece una experiencia tecnológica integrada y cómoda, sin comprometer la corrección visual ni la ergonomía de la montura. Se trata de una nueva colección, compuesta por seis modelos y en 25 colores, que está equipada con varillas intercambiables y conectividad Bluetooth; elementos que permiten a sus usuarios realizar llamadas, escuchar música o seguir videoconferencias sin necesidad de auriculares ni dispositvos adicionales.

Tecnología novedosa integrada en la montura

Estas gafas incorporan un sistema de varillas conectadas con altavoces de alta definición y micrófono con reducción de ruido que, además, se pueden intercambiar fácilmente con varillas clásicas según las distintas necesidades que tengan sus usuarios.

Según explica desde la marca en una nota de prensa, gracias a los controles táctiles intuitivos situados en las varillas, se puede gestionar llamadas, ajustar el volumen o cambiar de pista sin necesidad de auriculares ni dispositivos adicionales. Por otro lado, la conectividad Bluetooth® v5.4 permite enlazar simultáneamente dos dispositivos, facilitando la transición entre "la vida personal y profesional".

"Es una innovación exclusiva que responde a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo la posibilidad de elegir su par de gafas dentro de una amplia colección, a la vez que combina los beneficios de la conectividad mediante un sistema de varillas intercambiables. Queríamos centrar los beneficios de la conectividad en lo más esencial de su día a día: llamar por teléfono, trabajar en el ordenador o escuchar música. Esta innovación integra nuestro famoso concepto mágico con nuestro sistema de clips y varillas conectadas. Así, permitimos a nuestros clientes adaptarse a todas las situaciones de su vida cotidiana”, explica Anthony Afflelou, Presidente-Director General del Grupo AFFLELOU.

Otros datos del producto

La colección está compuesta por seis diseños (3 unisex y 3 para hombre), disponibles en 25 colores, y se puede complementar con otros modelos de la marca, solares o de pantalla.

Según detalla la marca, su conectividad es "fiable incluso en entornos muy exigentes" y permite conexión simultánea de dos dispositivos. Además, cuentan con una autonomía de 5 horas al 85% de volumen gracias a un consumo optimizado.

En cuanto a su sonido, las gafas están equipadas con altavoces de alta difinición, micrófono MEMS con reducción de ruido y con micrófono de reducción de ruido, con los que se pueden realizar llamadas y audio en manos libres.

Magic Connect está disponible en 6 países (España, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza y Portugal) y su precio público orientativo es de 249 euros.