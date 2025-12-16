Alberto Rosa 16 DIC 2025 - 20:22h.

Las ayudas podrán solicitarse a partir de este miércoles y hasta el 31 de diciembre de 2026

Sevilla aprueba un nuevo cheque bebé para frenar la caída de nacimientos en la ciudad: una partida de 1,7 millones de euros

Compartir







El Ministerio de Sanidad ha anunciado este martes que las ayudas del Plan Veo para comprar gafas y lentillas destinadas a personas de 16 años o menos podrán solicitarse a partir de mañana y hasta el 31 de diciembre de 2026.

"Hoy culminamos uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Sanidad, que es proveer de gafas y lentillas a los niños de este país, a más de medio millón de niños que necesitan gafas o lentillas (...) a través de la sanidad pública", ha afirmado García a los medios de comunicación en la Óptica Newlens, en Carabanchel.

La subvención, que asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria, cubrirá el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante o lentes de contacto (lentillas) y soluciones de mantenimiento durante un año.

Cómo pedir las ayudas

Para acceder a las ayudas es necesaria una prescripción del sistema de ayuda visual, pero la autoridad para emitir dicha receta varía según la edad y de si se trata de un primer o segundo acceso a la ayuda.

PUEDE INTERESARTE Ya se puede pedir la ayuda para gafas graduadas en las ópticas de la Comunidad de Madrid: te contamos cómo

Para quienes sea su primer acceso o tengan cinco años o menos, se requerirá la receta de un profesional de oftalmología o de óptica-optometría de un servicio de oftalmología del Sistema Nacional de Salud o del sistema privado, recoge EFE. Para quienes tengan 6 años o más, la receta también puede ser emitida por un profesional de óptica-optometría de un establecimiento sanitario de óptica participante en el Plan Veo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Finalmente, aquellos que accedan al plan por segunda vez será suficiente con una revisión realizada por cualquiera de estos profesionales, siempre que hayan transcurrido 365 días desde la adquisición anterior.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El uso intensiva de pantallas y vida en interiores

Sanidad ha recodado que los defectos de refracción (como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo) afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España, con prevalencias en aumento, especialmente en contextos de uso intensivo de pantallas y vida en interiores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"En ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida", ha subrayado el ministerio en un comunicado, donde ha tildado la medida de "excepcional" y ha recordad que ésta "responde a una necesidad de salud pública" y a la voluntad de reducir barreras económicas.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que este proyecto es uno de los "más ambiciosos" del Gobierno, el cual calcula que ayudará a más de medio millón de niños y niñas. "Por primera vez se incluye la salud visual dentro de la cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud", ha celebrado García.