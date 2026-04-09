Claudia Barraso 09 ABR 2026 - 20:35h.

La NASA confirma que la gran bola de fuego que se vio en el cielo el 7 de abril era un meteorito: entró a 30.000 kilómetros hora

Captan una brillante bola de fuego a 108.000 kilómetros por hora cerca del observatorio astronómico de Calar Alto, Almería

Compartir







La NASA ha confirmado que la bola de fuego que muchas personas de Filadelfia afirmaron ver se trataba realmente de un meteorito. No eran pocos vecinos los que dijeron que una luz cruzó a gran velocidad el cielo el pasado 7 de abril. Y después de unos días, los profesionales han revelado que realmente se trataba de un meteorito que había entrado en la Tierra.

Uno de los vecinos que fueron testigos de esta gran bola de fuego que cruzó el cielo, confirmó a CBS News que estaba conduciendo por la Ruta 70 cuando vio “una luz brillante en el cielo y pensó que era el sol reflejado en un avión. Inmediatamente después empezó a romperse en pedazos y había destellos de luces diferentes y entonces es cuando me di cuenta de que debía coger el móvil y grabarlo en vídeo”.

“Dos o tres minutos después escuché una gran explosión. No sé si tiene algo que ver. No estoy seguro. La NASA ha confirmado que algunos meteoritos pueden emitir un ruido de estallido debido a las velocidades hipersónicas a las que viajan en el aire. “Esta inmensa velocidad crea una onda de presión que combinada con el calor y fricción puede hacer que la roca se fragmente, lo que da lugar a un sonido fuerte y explosivo”.

Así fue cómo entró en la Tierra y por qué se vio esa luz

Además ha explicado que desde febrero hasta abril es época de que suelan aparecer “bolas de fuego” en el cielo. Este meteorito fue avistado a 48 millas sobre el océano atlántico, pero cambió su rumbo y se dirigió hacia el suroeste a una velocidad de más de 30.000 kilómetros hora. El meteorito recorrió una distancia considerable hasta desintegrarse a 27 millas sobre Galloway, que se encuentra al norte de Atlantic City.