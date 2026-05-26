Los agentes de la UDEF querían registrar la casa de Zapatero y la Fiscalía no lo autorizó

Zoe Armenteros 26 MAY 2026 - 08:46h.

Los investigadores siguen hallando evidencias entre los documentos y los registros en el despacho del ex presidente del Gobierno

El sumario de Zapatero por el 'caso Plus Ultra', en directo: la Policía incautó relojes, collares, pulseras y joyas de la caja fuerte en el registro de su despacho

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La implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama de Plus Ultra parece confirmarse a medida de que se hacen público las evidencias que recoge la UDEF en su informe sobre la investigación. Los agentes siguen revisando y analizando las cuentas de correo y documentos en los registros en los despachos del expresidente y de las empresas, vinculadas al supuesto entramado que instruye el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

El hallazgo de joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero ha obligado a dar explicaciones de varios brazaletes, relojes y otros sobre el origen de estas piezas. En casa de su amigo, el empresario Julio Martínez, principal acusado de la trama también han aparecido grandes sumas de dinero, ocultas en diferentes lugares de su casa.