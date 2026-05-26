El sumario de Zapatero por el 'caso Plus Ultra', en directo: la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que la UDEF registrará la casa del ex presidente
Los investigadores siguen hallando evidencias entre los documentos y los registros en el despacho del ex presidente del Gobierno
El sumario de Zapatero por el 'caso Plus Ultra', en directo: la Policía incautó relojes, collares, pulseras y joyas de la caja fuerte en el registro de su despacho
La implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama de Plus Ultra parece confirmarse a medida de que se hacen público las evidencias que recoge la UDEF en su informe sobre la investigación. Los agentes siguen revisando y analizando las cuentas de correo y documentos en los registros en los despachos del expresidente y de las empresas, vinculadas al supuesto entramado que instruye el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama.
El hallazgo de joyas en la caja fuerte del despacho de Zapatero ha obligado a dar explicaciones de varios brazaletes, relojes y otros sobre el origen de estas piezas. En casa de su amigo, el empresario Julio Martínez, principal acusado de la trama también han aparecido grandes sumas de dinero, ocultas en diferentes lugares de su casa.
Los agentes de la UDEF querían registrar la casa de Zapatero y la Fiscalía no lo autorizó
La Fiscalía Anticorrupción apoyó todas las medidas propuestas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en la investigación del caso Plus Ultra, excepto el registro del domicilio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que finalmente el juez Calama no ordenó. La Fiscalía justificó el registro de todas las empresas, incluido el despacho del expresidente del Gobierno ante "la gravedad de los hechos y delitos a que los mismos se refieren" y en que se trata de medidas "proporcionales, idóneas y necesarias" para la investigación.
Solo se opuso a la entrada en el domicilio particular de Zapatero, ya que consideraba poco eficaz, pues su entorno más cercano ya debía de estar en alerta respecto a un posible registro.
Zapatero explica el origen de las joyas halladas en su caja fuerte: de herencias familiares y regaladas por monarquías árabes
La investigación de la trama de Plus Ultrasigue avanzando con nuevos indicios. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido que explicar el origen de las joyas halladas por la Policía en la caja fuerte de su despacho. Uno de sus más cercanos colaboradores, Luis Arroyo, ha asegurado que son piezas heredadas de su madre y de su suegra, y que también había regalos no especificados, según ha relatado al presidente del Ateneo.Ir a la noticia