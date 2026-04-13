Se continua así con una historia de colaboración, desde la década de los 60

Los primeros pasos de los astronautas del Artemis II en tierra: las sonrisas tras su evacuación

Compartir







Las Islas Canarias podrían convertirse en un referente de ayuda para la NASA, que poder servir de ayuda en la atención de los astronautas en las futuras misiones de Artemis, rescatarles y atenderles al volver de la luna.

Ahora mismo se encuentra en Tenerife un equipo, para comprobar que ese hospital está preparado y tiene los servicios necesarios para pueda incluirse en este programa.

Es imprescindible este paso tras las misiones

La salud de los astronautas dependen de Dr. James D. Polk, es el director médico y de salud de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), como él mismo confiesa los astronautas después de esta misión necesitaron de atención médica ya que "no pudo respirar hasta que terminó el amerizaje".

Ahora mismo se encuentras visitando instalanciones como la cámara hiperbarica, para hacer oficial cuanto antes el acuerdo con esta isla, como base sanitaria de la NASA. Esta colaboración ya contemplaba que hospitales canarios, de Tenerife y más islas pudieran prestar auxilio a la tripulación en caso de emergencia, por suerte no pasó nada grave.

Colaboración muy importante

Adasat Goya, director del servicio sanitario de salud ha declarado que esta colaboración sería "desde la asistencia al rescate hasta la prestación del servicio sanitario". En estos casos sería un amerizaje en aguas del Atlántico, para la cción próxima en canarias, "estamos impresionados por las instalaciones, y por el trabajao académico y de investigación" aclara James D. Polk.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se continua así con una historia de colaboración, desde la década de los 60, en las que las antenas instaladas en Más Palomas ya tuvieron un papel fundamental, para captar el mensaje de "Él águila ya ha aterrizado".