La NASA ha publicado las primeras imágenes y videos de los astronautas tras su llegada a la Tierra

Los elogios de Donald Trump a la tripulación de la misión Artemis II por su "espectacular" travesía: "¡Lo volveremos a hacer y, después, el siguiente paso será Marte!"

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Artemis II culminó este viernes con éxito su misión de llevar nuevamente al ser humano a la órbita lunar por primera vez desde 1972, con la salida de la cápsula Orión de sus cuatro astronautas, en aparente buen estado y en medio de los aplausos desde el centro de control en Houston, tras diez días históricos y sin mayores percances.

"Estados Unidos ha vuelto a enviar astronautas a la Luna y traerlos de regreso a salvo", expresó tras el amerizaje Jared Isaacman, administrador de la NASA, sobre esta misión de prueba del potente cohete SLS y de la nave Orión.

El buen tiempo acompañó a la tripulación más diversa que llegó a la órbita lunar el lunes pasado después de un despegue sin problemas el 1 de abril desde Cabo Cañaveral (Florida), condiciones que se repitieron este viernes en el Pacífico, frente a la costa de San Diego (California), donde se zambulló la cápsula.

Termina la travesía con éxito

Los astronautas concluyeron este viernes una travesía con riesgos significativos, desde el despegue -que pudo haber comprometido el resto de la operación- hasta el reingreso, especialmente por tratarse de la primera prueba con tripulación del escudo térmico de Artemis II.

Ese blindaje logró proteger a la tripulación de las altas temperaturas generadas por la fricción durante la reentrada en la atmósfera terrestre, que se estimaron desde 1.650 grados centígrados (3.000 Fahrenheit) hasta unos 2.760 grados centígrados (5.000 Fahrenheit).

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La recuperación de los astronautas fue realizada por las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA, quienes los trasladaron a una plataforma inflable.

Las sonrisas y la felicidad de los astronautas

La NASA ha publicado las primeras imágenes y videos de los astronautas tras su llegada a la Tierra: "Grandes sonrisas de Christina y Victor en la cubierta del USS John P. Murtha, mientras esperaban ser escoltados para sus revisiones médicas rutinarias posteriores a la misión".