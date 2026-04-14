Así afectan los ciberataques a las grandes empresas: "Cada vez que hay una filtración de datos, aumentan las estafas"
Cada vez que se produce una filtración de datos tras un ciberataque a una gran empresa, aumentan las estafas a los usuarios
Alertan de posibles llamadas o correos electrónicos fraudulentos a clientes de Booking tras sufrir un ciberataque
Las estafas a través de Internet siguen siendo cada vez más frecuentes. Hace unas horas se conocía que una página web fraudulenta se ha hecho pasar por el soporte técnico de Microsoft para instar a las víctimas a que instalen una actualización de Windows que incluye un 'malware' diseñado para robar contraseñas, datos bancarios y credenciales de acceso a cuentas.
Las autoridades siguen advirtiendo de los mensajes o enlaces que llegan a través de correo electrónico o SMS. La mayoría parecen muy reales, pero si el usuario pincha pueden infectar el teléfono u ordenador con algún virus que robe información confidencial como contraseñas o claves bancarias.
Una de estas últimas estafas ha afectado a 'Booking' y a una cadena de gimnasios nacional. Los hackers intentan llegar hasta la base de datos de los clientes para robar sus datos y poder suplantar su identidad para otros fines. Informativos Telecinco ha podido conocer la historia de algunas personas que han sido víctimas de este tipo de estafas, como Darío.
Cómo afecta los ciberataques a grandes empresas
Al joven le llegó un SMS pidiéndole sus datos para pagar una multa de coche, lo que los estafadores no se esperaban es que Darío no tiene coche y pudo saber que se trataba de un intento de estafa. Natalia no tuvo la misma suerte y ella sí que cayó en la trampa. Le mandaron un mensaje sobre la devolución de la renta que le "había salido a devolver": "Y yo como tonta rellené todos los datos".
Pero se dio cuenta cuando estaba terminando de completar todos los datos: "Ya me di cuenta cuando me pidieron el PIN de la tarjeta". Los datos personales son mucho más valiosos, ya que son la llave a mucha información privada que también se puede robar, como la bancaria.
Las últimas estafas a las dos grandes empresas hacen que pueda surgir cada vez más intentos de estafas como estas, según explica el ingeniero en ciberseguridad en Check Point Software, Rafael López: "Cada vez que hay una filtración de datos, siempre, ya sea en 48 o 72 horas, vamos a recibir SMS para decir que tu reserva se ha cancelado y llevarte a una página falsa para que hagas un pago fraudulento".