Booking ha notificado a sus usuarios del robo de información personal en relación a sus reservas

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Booking ha notificado a sus usuarios del robo de información personal en relación a sus reservas tras sufrir un ciberataque por parte de "terceros no autorizados", según ha confirmado a Europa Press. "Recientemente detectamos actividad sospechosa que implicaba que terceros no autorizados pudieran acceder a cierta información de reservas de algunos clientes", ha explicado la plataforma de alojamiento en un comunicado.

En concreto, los datos expuestos pueden incluir detalles de la reserva y nombres, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono asociados a la reserva y cualquier dato compartido con el alojamiento. No obstante, no se accedió a información financiera desde sus sistemas, según ha asegurado.

Tras descubrir esta actividad y como medida preventiva, Booking ha actualizado el número PIN de esas reservas y ha informado a sus clientes.

Ante esta situación, la compañía con sede en Ámsterdam (Países Bajos) recomienda a sus clientes mantenerse alerta ante posibles ataques de 'phishing'.

"Booking.com nunca solicitará a los clientes que compartan datos de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o mensaje de texto, ni que realicen transferencias bancarias que difieran de la política de pago indicada en la confirmación de la reserva", ha añadido al respecto.