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Ciencia y Tecnología

Booking sufre el robo de datos personales de sus clientes tras un ciberataque y alerta: no compartan datos de tarjeta

Booking sufre el robo de datos personales de sus clientes tras un ciberataque
Booking sufre el robo de datos personales de sus clientes tras un ciberataque. Europa Press
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Booking ha notificado a sus usuarios del robo de información personal en relación a sus reservas tras sufrir un ciberataque por parte de "terceros no autorizados", según ha confirmado a Europa Press. "Recientemente detectamos actividad sospechosa que implicaba que terceros no autorizados pudieran acceder a cierta información de reservas de algunos clientes", ha explicado la plataforma de alojamiento en un comunicado.

En concreto, los datos expuestos pueden incluir detalles de la reserva y nombres, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono asociados a la reserva y cualquier dato compartido con el alojamiento. No obstante, no se accedió a información financiera desde sus sistemas, según ha asegurado.

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Tras descubrir esta actividad y como medida preventiva, Booking ha actualizado el número PIN de esas reservas y ha informado a sus clientes.

Ante esta situación, la compañía con sede en Ámsterdam (Países Bajos) recomienda a sus clientes mantenerse alerta ante posibles ataques de 'phishing'.

"Booking.com nunca solicitará a los clientes que compartan datos de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o mensaje de texto, ni que realicen transferencias bancarias que difieran de la política de pago indicada en la confirmación de la reserva", ha añadido al respecto.

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