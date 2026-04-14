La empresa Booking sufrió un un ciberataque que posibilitó el acceso a una base de datos de la entidad

Desde la ASESCON han pedido a la empresa Booking mayores esfuerzos para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro

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La tarde del pasado lunes 13 de abril, la empresa Booking, el buscador de alojamientos, sufrió un un ciberataque que posibilitó el acceso a una base de datos de la entidad. Este ataque pudo ocasionar el acceso a los datos personales de los clientes, lo que ha generado cierta inseguridad en los asiduos a la plataforma.

Desde la Asociación Española de Consumidores (ASESCON) se ha pedido que se blinde al máximo la seguridad de dichos datos con el fin de bloquear este acceso, cuestión que, según la empresa, parece que ya se ha producido.

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Especial cuidado con las tarjetas bancarias

Desde la ASESCON han pedido a la empresa Booking mayores esfuerzos para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. Igualmente, han solicitado especial cuidado con los datos económicos, en específico con las tarjetas bancarias de los clientes que, según ha indicado la empresa, no se han visto afectados por el robo de datos.

La Asociación Española de Consumidores también ha querido pedir a los clientes de dicha empresa que estén atentos a posibles llamadas comerciales o correos electrónicos o mensajes sospechosos que pudieran ser utilizados por los ciberdelincuentes con el fin de volver a cometer algún engaño con el fin de generar daños económicos.

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Mantenerse alerta ante posibles ataques

Tras descubrir esta actividad y como medida preventiva, Booking ha actualizado el número PIN de esas reservas y ha informado a sus clientes.

Ante esta situación, la compañía con sede en Ámsterdam (Países Bajos) recomienda a sus clientes mantenerse alerta ante posibles ataques de 'phishing', una técnica mediante la cual se suplanta la identidad de empresas o personas de confianza para llevar a cabo un robo de dinero en la cuenta bancaria.

Ante lo ocurrido, la empresa ha informado que: "Booking.com nunca solicitará a los clientes que compartan datos de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, WhatsApp o mensaje de texto, ni que realicen transferencias bancarias que difieran de la política de pago indicada en la confirmación de la reserva".