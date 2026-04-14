La NASA ha difundido las imágenes del momento en el que los miembros de la Marina de EEUU abren la cápsula de la nave Orión tras su llegada a la Tierra

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La NASA ha difundido las imágenes del momento exacto en el que los miembros de la Marina de EEUU abren la cápsula de la nave Orión, tras su llegada a la Tierra y el amerizaje.

En las imágenes se puede ver a los buzos y los rescatadores abriendo la escotilla, tras la que se encuentran los cuatro astronautas. A todos ellos les daba la bienvenida a su casa tras su viaje de 10 días que les llevó alrededor de la Luna.

"Jesse, Steve, Laddy y Vlad. ¡Qué emoción darle la bienvenida a bordo del Integrity después de un viaje de casi 700.000 millas! Les estaremos eternamente agradecidos por su servicio a nuestra tripulación y a la nación", dijo el astronauta Reid Weiseman en un mensaje en X.

Así fue el amerizaje de la nave Orión

La misión Artemis II de la NASA concluyó con éxito su regreso a la Tierra tras amerizar en el océano Pacífico, frente a la costa de California, en Estados Unidos, tras completar un histórico viaje alrededor de la Luna.

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La nave Orion, en la que viajaban los cuatro astronautas de la misión, descendió a través de la atmósfera terrestre, logrando un amerizaje asistido por paracaídas a las 17.07 horas (hora local), frente a San Diego, poniendo fin a una misión de diez días.

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Durante la reentrada en nuestro planeta, que se ha prolongado durante unos 13 minutos, la cápsula ha soportado condiciones extremas, con acumulación de plasma en su superficie y temperaturas cercanas a los 2.760 grados centígrados, mientras atravesaba la atmósfera a unos 40.234 kilómetros por hora.

El administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya, destacó que los sistemas críticos de la misión han funcionado conforme a lo previsto durante las fases más delicadas del regreso. "La tripulación de Artemis II está en casa. Los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje funcionaron según lo previsto y la prueba final se completó como se esperaba", celebró.