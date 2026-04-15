Las pruebas realizadas a los astronautas tras su viaje a la Luna demuestran que el cerebro se ve afectado debido a la microgravedad

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La misión Artemis II a la cara oculta de la Luna no solo ha aportado información sobre el satélite. Las pruebas realizadas a los astronautas tras regresar a la Tierra demuestran que el cerebro se ve afectado debido a la microgravedad, lo que complica la posibilidad de misiones de larga duración en el espacio.

Y es que en la ingravidad del espacio, el cerebro flota, se desliza y se reconfigura. "Se desplaza ligeramente hacia arriba y queda como más comprimido porque hay más presión del líquido cefalorraquídeo", explica Antoni Pérez Poch, investigador de Aeronáutica UPC /IEEC.

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Como si también quisiera escapar de la gravedad terrestre. "Se ha visto también que hay un ligero envejecimiento de su de su estructura", añade Pérez Poch.

El desplazamiento es pequeño, solo unos milímetros, pero lo suficiente para afectar al cuerpo humano. El sensor del oído se deteriora, afecta al equilibrio y las dificultades para recuperarlo es una de las secuelas más comunes que sufren los astronautas al volver a la Tierra.

"A partir, por ejemplo, de seis meses, se producen cambios que pueden llegar a ser incluso permanentes. Lo que sí notan los astronautas en los vuelos, que son cortos, que se marean, pueden llegar incluso a encontrarse mal", señala el investigador.

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Y aunque la mayoría se recuperan en días, los cambios pueden durar meses y eso plantea un desafío y muchas incógnitas de cara a futuras misiones espaciales más prolongadas. "La Luna, que es más pequeña, tiene un sexto de gravedad de la Tierra y en Marte tendríamos un tercio, concluye Pérez Poch.