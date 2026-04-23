Javier Villanueva 23 ABR 2026 - 21:53h.

Los detectores de radiofrecuencia que se han implementado en la Universidad de Valencia permite detectar móviles apagados

Adiós a copiar con IA en los exámenes: la Universidad de Alicante implanta el uso de detectores de radiofrecuencia

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Cada vez son más los docentes que se han llegado a encontrar teléfonos móviles, auriculares, cámaras de tamaño casi imperceptible e incluso gafas con IA para copiar en los exámenes oficiales, lo que ha llevado a universidades como la de Alicante que ha utilizado detectores de radiofrecuencia para poder detectar este tipo de infracciones.

Son unas medidas que los docentes han tenido que establecer para evitar el fraude en los exámenes oficiales. Estos aparatos son capaces de detectar cualquier dispositivo que tenga como fin la copia o el plagio: "Esto ha ido a más y a peor porque con la inteligencia artificial son ellos mismos, con su móvil le hacen una foto al enunciado y la propia inteligencia artificial les devuelve la respuesta", explica Héctor Esteban, director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones 'UPV'.

Una de las medidas que ha establecido Universidad Politécnica de Valencia son estos dispositivos que llevarán los profesores que supervisen los exámenes en sus manos. Es un detector de frecuencias, capta las emisiones que producen los móviles. Si el teléfono está encendido, salta la alarma y avisa al docente que le "pone un cero automáticamente en el examen".

Otras medidas como sistemas de detección de metales portátiles

Otro de los castigos en caso de llevar un dispositivo móvil será la repetición del examen de manera oral y de toda la asignatura. Lo que se busca no es fastidiar a los estudiantes, sino "concienciar un poco a los chavales de que realmente usarla mal no les beneficia", Laura Sebastiá, investigadora del Instituto Valenciano de IA.

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Los alumnos de esta universidad son futuros ingenieros de telecomunicaciones, y se las pueden llegar a ingeniar para buscar una solución que no detecte este dispositivo anticopia: "Detectan semiconductores", es decir, es capaz de identificar los componentes de un móvil estando apagado para señalar a los campeones del fraude.

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Además, a la entrada del aula han colocado sistemas de detección de metales portátiles. Unas medidas por las que al menos, 40 universidades e institutos de España ya se han interesado para evitar la copia y el fraude dentro de sus centros escolares.