10 MAR 2026 - 15:49h.

Aldeas Infantiles ha lanzado una guía para ayudar a los adultos a orientar a los menores en un mundo de pantallas

Beneficios y riesgos del uso de la inteligencia artificial en niños y adolescentes: "Es fundamental enfatizar que es una herramienta, no un compañero"

Pornografía, ciberacoso, discursos de odio y desinformación, son algunos de los riesgos que identifica Aldeas Infantiles SOS en su informe 'Enredados con las pantallas. Guía práctica para acompañar a la infancia y la adolescencia en una convivencia digital responsable'.

La guía constata que "más del 70% de los menores de entre 10 y 15 años dispone de teléfono móvil propio y, a los 15, la cifra alcanza ya el 94,8%". Además, subraya que este entorno está diseñado para mantener al usuario conectado durante el mayor tiempo posible, mediante algoritmos que priorizan contenidos muy llamativos y mecanismos como el 'scroll' infinito.

Pero Internet y las redes sociales están evidenciando más riesgos. Y es que tres de cada cuatro adolescentes ya conversan con chatbots, con la Inteligencia Artificial, como si fueran confidentes o para pedir consejos.

Por lo tanto, hay jóvenes cada vez más aislados, pero también más expuestos porque el 60% publica contenidos sin configurar la privacidad. Y esto ocurre porque se lanzan a Internet sin saber cómo utilizarlo o los peligros que pueden encontrar. Por ello, Aldeas Infantiles ha lanzado esta guía que ayuda a los adultos a orientar a los menores.

"Realmente tenemos una pandemia desde el punto de vista de la adicción a las pantallas, es una lacra social, es un problema de salud pública y nos tenemos que preocupar y ocupar como sociedad. No poner solamente la responsabilidad en los más pequeños que no tienen esa capacidad de autorregulación", denuncia Mercedes Bermejo, psicóloga colaboradora de Aldeas Infantiles.