Antoni Mateu 29 ABR 2026 - 14:31h.

La rotación de nuestro planeta se ve alterada y ahora gira algo más lento que antes, según ha confirmado la NASA

Si la Tierra dejara de girar durante apenas 5 segundos habría consecuencias: los humanos lo percibiríamos

Compartir







Hace millones de años que nuestros días duran 24 horas. Si bien, en los primeros días de nuestro planeta la duración de un día oscilaba entre las 17 y las 19 horas, ahora el panorama vuelve a variar debido al cambio climático antropogénico. La rotación se está ralentizando —aunque lentamente— y recientemente la NASA ha explicado que esto se debe al calentamiento global.

¿Tendremos días de 25 horas? ¿Cómo se producen estos cambios? ¿Cuánto se ha alargado el día? Aunque los estudios de la NASA al respecto de la rotación de la Tierra no son algo reciente, sí lo son los últimos hallazgos. Más allá de la distancia entre la Luna y nuestro hogar, cambios atmosféricos, cambios internos o la propia fuerza de la gravedad que pueda ir variando, ahora el deshielo se suma a la ecuación.

PUEDE INTERESARTE Un poco más cerca del origen del universo: la radiación cósmica de fondo podría ser clave

Así afecta el deshielo a la rotación de la Tierra

El calentamiento global provocado por los gases de efecto invernadero deriva en un deshielo generalizado. Más allá de la alteración de los ecosistemas y de la biodiversidad o de la subida del nivel del mar, el desplazamiento de masas heladas influye en cómo nuestro planeta gira.

PUEDE INTERESARTE El Instituto de Astrofísica de Canarias descubre una nueva súpertierra en un sistema planetario cercano

En este sentido la NASA ha estudiado los datos de los 120 últimos años para determinar cómo las consecuencias del calentamiento global afectan a cómo se mueve la Tierra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hasta ahora, en términos generales, la masa de nuestro planeta tenía una distribución ‘asentada’. Sin embargo, al ser un cuerpo en movimiento constante, y al haber un cambio de distribución —hielo que se funde, el cambio de las corrientes o más agua líquida—, también hay un cambio en la velocidad de esta rotación.

Además, debido al propio deshielo, también la NASA ha explicado que “el cambio de duración de los días también va ligado a los mismos mecanismos que han hecho desviar el eje de rotación de la Tierra”. Concretamente, 10 metros en los últimos 120 años.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Cuánto se han alargado los días?

Aunque a escala humana es algo que no podemos notar a simple vista, los cálculos se establecen en fracciones de segundo. Más concretamente, hasta los 2,62 milisegundos por cada siglo. Y hasta la fecha, los registros indican que, en promedio, los días ya se han alargado 2,4 milisegundos por siglo.

A corto y medio plazo no vamos a tener días de 25 horas pero sí es cierto que desde que tenemos el deshielo acelerado, hay una ralentización del movimiento de rotación. De acuerdo con los cálculos oficiales, de seguir con esta tendencia de calentamiento, podríamos llegar a tener días de 25 horas en unos 200 millones de años.

“Un cambio acelerado”

Aunque los días no duren 25 horas por el momento, desde la NASA inciden en que esto ya es “un cambio acelerado”. De hecho, en un comunicado oficial, detallan que hay una correlación entre deshielo y ralentización: entre los años 2000 y 2018 la ralentización era de 1,33 milisegundos por siglo. En este período de tiempo la Tierra estaba 1 grado por encima de las temperaturas previas a la Revolución Industrial.

Ahora, con una temperatura de 1,47 por encima de la media preindustrial en 2025, más deshielo y más lentitud en el futuro si no se revierte esta tendencia.