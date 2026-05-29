David Jiménez 29 MAY 2026 - 15:55h.

Visitamos Galáctica, en la sierra de Javalambre, el centro de visitantes dedicado a la astronomía más grande Europa.

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España se prepara para uno de los acontecimientos más importantes del siglo, un eclipse solar total que se podrá ver el 12 de agosto en muy pocos sitios del planeta. Y uno de ellos es nuestro país, desde Galicia hasta Baleares. Informativos Telecinco ha ido a uno de los lugares donde más se va a poder disfrutar. Y no es un lugar cualquiera, es la sierra de Javalambre, donde se encuentra el Observatorio Astrofísico de Javalambre, un lugar único en el mundo para el estudio del universo y elegido por la Agencia Espacial Europea para retransmitir el eclipse.

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En esta misma comarca se encuentra otro lugar muy singular donde se va a vivir de manera especial el eclipse. Nada menos que Galáctica, el centro de visitantes dedicado a la astronomía más grande Europa. Con nueve cúpulas para observar el firmamento y un espacio dedicado a la divulgación nominado a mejor museo europeo del año.

"Contamos el universo de una manera cercana y accesible para todo el mundo", señala Nacho Pérez, de Divulgación Cientfica Galáctica. Cuentan en él como las antiguas civilizaciones intentaban entender el universo, las primeras herraminetas con las que apuntaban al cielo, los telescopios que tenemos en el universo, los efectos de la gravedad en los diferentes planetas, por ejemplo alguinen 80 kilos en la Tierra pesaría en Saturno 85 kilos y en Júpiter, 202 kilos.

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Hay espacios dedicados al Sol, donde se analiza y se ve cómo se forma la luz y el calor en su corazón. Hay otra sala dedicada a las galaxias, las ciudades donde viven las estrellas, los planetas y nebulosas.

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Y viviemos el viaje en el tiempo que nos propone la luz. Contra más lejos observamos un objeto más atrás en el tiempo estamos viajando. Y ya fuera de este espacio podemos ver de forma perfecta el eclipse de sol total.