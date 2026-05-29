La UE y la OTAN han condenado el incidente después de que el dron ruso, lanzado contra Ucrania, violara el espacio aéreo de Rumania

Las claves de la guerra en Ucrania, cuatro años después: drones, desgaste ruso y un frente que cambia

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El Gobierno de Rumanía ha acusado a Rusia del impacto de un dron contra un edificio de viviendas de la ciudad de Galati, en la frontera este con Ucrania. Hay al menos dos heridos en el incidente que ha ocurrido en la madrugada de este viernes en el marco de la ofensiva del Kremlin contra Kiev.

"Un dron implicado en el bombardeo de infraestructuras en Ucrania se estrelló en Rumanía, en Galati, provocando un incendio en el tejado de un bloque de viviendas. Dos personas resultaron levemente heridas y el edificio fue evacuado", ha afirmado la ministra de Exteriores del país, Toiu Oana, en un mensaje en redes en el cual ha agregado que "aviones y un helicóptero" del Ministerio de Defensa "despegaron en el momento en que aparecieron en el radar los drones rusos".

Toiu Oana ha subrayado que este "incidente" constituye una "escalada grave e irresponsable por parte de Rusia" y ha advertido que Rumanía adoptará las "medidas diplomáticas necesarias" para "responder a esta grave violación del Derecho Internacional y de su espacio aéreo".

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El Ejecutivo rumano ha informado a los aliados y a la OTAN de lo ocurrido, solicitando a su vez "medidas para acelerar la transferencia de capacidades antidrones" al país. Además de acusar a Rusia de ser "un Estado agresor que libra una guerra ilegal con graves implicaciones para la seguridad regional y la seguridad de los ciudadanos".

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Rumanía acusa a Moscú y promete responder con "la máxima firmeza"

La ministra de Exteriores rumana, también ha acusado a Moscú de ser "directamente responsable" de estas acciones "graves e irresponsables" y ha advertido de que desde Rumanía actuarán "con la máxima firmeza" en pro de "aumentar la presión internacional" sobre el Kremlin "con vistas a un alto el fuego inmediato y completo" en Ucrania.

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El dron que ha entrado en el espacio aéreo de Rumanía estrellándose contra el tejado del edificio de viviendas, provocando un incendio por cuenta del cual alrededor de 70 personas abandonaron el inmueble, según informó la autoridad de Emergencias del Ministerio del Interior, agregando que fue enviado un mensaje de alerta a la población en aras de que esta estuviera informada.

Este suceso ha coincidido con la reanudación por parte de Rusia de los "ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, en las proximidades de la frontera fluvial con Rumanía", según ha recordado, por su parte, la cartera de Defensa en un comunicado.