Alejandra Osborne da la última hora sobre el estado de su padre, Bertín Osborne: "Ha estado malísimo, está chungo"

Bertín Osborne aplaza su asistencia a las fiestas de Alcobendas por motivos de salud

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Las alarmas sobre el estado de Bertín Osborne se activaban este miércoles después de que su representante y amiga Susana Uribarri revelase que el cantante podría cancelar sus conciertos previstos para este fin de semana en Madrid (este viernes 29 de mayo) y Pontevedra (el domingo 31) a causa de un nuevo bache en su salud al estar en cama con una neumonía aguda y bastante fiebre.

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Un complicado momento personal del que su hija mayor, Alejandra Osborne, ha hablado con naturalidad en el espectacular desfile con el que el diseñador Fabio Encinar ha presentado la nueva colección de Encinar Brand en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla este jueves con la presencia de rostros conocidos como Lourdes Montes, Mar Flores, Virginia Troconis, Lulú Figueroa, o Rocío Osorno.

La última hora sobre el estado de salud de Bertín Osborne

"Está mejor, está mejor. Ha estado malísimo, malísimo. Yo comí con él el domingo y me dijo que se encontraba fatal y que mañana iba al médico y de repente neumonía. Vamos, llevaba un montón de tiempo con tos, pensaba que era tos, se tomaba jarabe para la tos, no sé qué, y resulta que era una neumonía. Y la verdad que está mejor ahora con las medicinas y los antibióticos, pero bueno, está chungo" ha revelado, asegurando que no hay motivo para la preocupación.

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Respecto a si este revés de salud puede estar relacionado con una bajada de defensas, Alejandra ha apuntado que podría tratarse de "un virus", ya que "mi padre está súper en forma y hace una vida sanísima, hace deporte diario, come fenomenal".

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"Este fin de semana tenía dos conciertos, entonces no va a poder este fin de semana. Y la verdad que es una faena, ¿eh? Bueno, que se ponga bien es lo importante, pero es una faena porque tenía mucha ilusión con todo esto" ha añadido, confirmando así que finalmente Bertín ha tenido que suspender sus compromisos profesionales a la espera de recuperarse.

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La relación de Bertín Osborne y Gabriella Guillén

Además, la diseñadora de interiores se ha pronunciado sobre el gran momento que atraviesa la relación de su padre y Gabriela Guillén, confirmando que "se llevan muy bien.

Hablan mucho, y el niño ha estado aquí en el campo y lo ve en Madrid también. O sea que todo bien". "La tempestad ya ha pasado porque vosotros fuisteis muy malos" ha expresado entre risas, acusando a la prensa de alimentar un conflicto que realmente no fue tal.

Sin embargo, sí ha admitido que por el momento ella no conoce a su hermano David porque "cuando ha estado aquí en Sevilla yo no estaba. Entonces yo lo que quiero es lo que siempre digo, una reunión de todos juntos. Porque yo creo que lo importante es que estemos todos juntos y que sea una cosa especial.

"Y ya he dicho y digo, papá, coño... organiza ya esto. Y nada, ahí estamos esperando. Cuando se recupere. Espero que sea pronto, la verdad" ha confesado.

Los últimos achaques en la salud de Bertín

La neumonía de Bertín Osborne no ha sido el último susto que ha protagonizado el presentador en los últimos meses. En enero 2026 volvían a saltar las alarmas por el estado de salud de Bertín Osborne al haberse cancelado uno de sus compromisos profesionales. El presentador de televisión iba a ser el pregonero de las fiestas de la Virgen de la Paz desde el Ayuntamiento de Alcobendas. Sin embargo, desde el consistorio se emitía un comunicado en sus redes sociales en el que se informa ba del aplazamiento del cantante por motivos de salud.

El Ayuntamiento de Alcobendas anunicaba que "por motivos de salud del cantante, Bertín Osborne no podrá acudir este domingo, pero nos acompañará el próximo jueves 22". De esta manera, "la celebración del pregón, prevista para este domingo, se aplaza al jueves 22 a las 18h".

Por su parte, Bertín optaba por no pronunciarse y no hacía ninguna aclaración sobre el motivo que le ha llevado a aplazar, con dos días de antelación, su aparición en Alcobendas.

En definitiva, el pregón de Bertín Osborne en las fiestas de la Virgen de la Paz se aplazó al jueves 22 de enero por una cuestión de salud del artista, según ha informado el Ayuntamiento de Alcobendas en un comunicado.