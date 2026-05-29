La madre de Kira López ha denunciado y compartido en redes sociales los mensajes que recibió su hija tras su suicidio

La emotiva carta de la madre de Kira López, cinco años después de suicidarse: "Prometo seguir hablando de ti"

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La madre de Kira, la adolescente de 15 años que se suicidó en mayo de 2021 tras denunciar situaciones de acoso escolar y maltrato docente en el colegio concertado Pare Manyanet Sant Andreu de Barcelona, ha denunciado a través de sus redes sociales los mensajes que recibió el teléfono de su hija días después de que la menor se quitase la vida.

Con un mensaje publicado en su cuenta de X, María José López ha compartido con sus seguidores los brutales mensajes que envió un compañero de su hija al teléfono de la menor nueve días después de que se suicidase. Además, en su denuncia María José López también ha relatado y ha querido compartir su lucha con el colegio en el que estaba matriculada su hija.

La denuncia de la madre de Kira López

"Hoy hace cinco años que un compañero de clase envió este mensaje a mi hija Kira: 'MUERTE, MUERE'. Kira se había quitado la vida nueve días antes, los mismos que pasé buscando desesperadamente entre sus cosas alguna pista para entender qué había pasado. Gracias a las declaraciones de algunos compañeros de Kira ante la policía supimos que aquel alumno era uno de los que se burlaba de Kira. También explicaron que se habían burlado de los amigos de Kira cuando lloraban por su muerte", comienza escribiendo María José López.

Justo después, la madre de la adolescente que se quitó la vida ha repasado su lucha con el colegio en el que estaba matriculada su hija; "A pesar de las pruebas y los testimonios, durante estos cinco años hemos tenido que soportar que el colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona primero negara todo tachándolo de 'falsedades' (junio 2021), después nos acusaran de 'acosar a menores' (enero 2024) y ahora que tienen el juicio encima y la justicia les va tumbando sus pretensiones, cambian su versión justificando que cuando eres adolescente 'pues a veces haces cosas que no tienen ningún sentido' (mayo 2026). Es decir, para tapar las violencias que ellos no quisieron parar en sus aulas, nos han acusado públicamente de delitos como hacer denuncias falsas, acosar a menores y ahora… dicen que 'son cosas de adolescentes'".

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"Esta gente sigue a cargo de más de mil menores. Habrá justicia para Kira, seguro, pero también es necesario que se intervenga para proteger al resto de alumnos de los intereses particulares de quienes ven la educación como un negocio", termina apuntando la madre de Kira en su mensaje publicado en sus redes sociales.

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Ayuda contra el suicidio

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.

Las denuncias de la madre de Kira

Muy activa en sus redes sociales en las que denuncia la muerte de su hija y otros casos de acoso escolar, María José López sorprendía en noviembre al compartir con sus seguidores todo el sufrimiento que pasó Kira en el colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona. Su madre aseguraba que ella “no fue solo víctima de acoso escolar, sino que también lo fue de maltrato docente”.

María José López narraba lo que su hija sufrió con el profesor de religión: “Cuando se encerró a solas con ella en su despacho le dijo ‘si alguien se entera de esto, te llevaré al teatro del colegio y le diré a todos tus compañeros y amigos que eres mala persona”.

La madre de Kira afirmaba que ese profesor “quería castigarla a ella sola por algo que había hecho toda la clase”: “Kira suplicó perdón cuando el profesor volvió a encerrarse a solas con ella tres días después, pero él le dijo ‘¿si matas a alguien, también le pides perdón?”.

María José recordaba que ese día Kira volvió a casa “con un ataque de ansiedad” y diciendo: “Soy mala persona y no merezco vivir porque no tengo perdón”. La madre de la menor destaca que el colegio Manyanet Sant Andreu de Barcelona “se negó a aplicar el protocolo de maltrato a pesar de que las instituciones así lo pidieron”.

Por eso, la madre de Kira aseguró a finales de noviembre de 2025 que interpondría una denuncia criminal contra el profesor de religión por la forma en la que trató a su hija: “El colegio irá a juicio por su responsabilidad civil, pero ya anunciamos que también presentaremos en breve una querella criminal contra este profesor de religión que además es coordinador de etapa, responsable de ‘convivencia’ y subdirector del colegio”.