El 'Tinder de los músicos' que te ayuda a encontrar una banda con la que volver a tocar

Jamper facilita que personas con intereses musicales similares puedan encontrarse y empezar a tocar juntas

Ligar con más de 50 años: radiografía de las citas en apps desde otra perspectiva

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Antes o después ocurre. Los hijos ya son mayores, el trabajo deja algo más de tiempo libre o, simplemente, reaparece esa vieja guitarra que llevaba años guardada en un armario. Recuperar la afición por la música a partir de los 50 suele ser una experiencia muy gratificante, aunque también tiene un obstáculo habitual. Ya no resulta tan sencillo encontrar personas con las que ensayar, montar una banda o improvisar una sesión de música.

Los antiguos compañeros han cambiado de ciudad, los horarios son complicados y los tablones de anuncios de las salas de ensayo ya no tienen el protagonismo de antes. En esas circunstancias la solución puede pasar por Jamper, una aplicación que muchos ya describen como el 'Tinder de los músicos' porque facilita que personas con intereses musicales similares puedan encontrarse y empezar a tocar juntas.

Detrás de Jamper está el desarrollador argentino Alejandro Campo. Según ha explicado en varias entrevistas, la idea surgió al comprobar que el sistema tradicional para buscar músicos seguía dependiendo en gran medida de anuncios en salas de ensayo o de recomendaciones personales. Su objetivo fue trasladar ese proceso al móvil aprovechando la geolocalización y las herramientas de conexión actuales para que encontrar compañeros de banda resultara mucho más sencillo.

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El propio Campo desarrolló la aplicación después de quedarse sin trabajo y decidió apostar por un proyecto que resolviera un problema que él conocía de primera mano. “Quería que la experiencia de encontrar alguien con quien tocar fuese tan fácil como pedir un coche desde el móvil", explica en 'La Nación'. La plataforma comenzó en Argentina y actualmente puede descargarse tanto para Android como para iPhone.

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Cómo funciona Jamper

La comparación con Tinder tiene más que ver con la filosofía que con el objetivo. Aquí no se buscan citas, sino músicos compatibles. El usuario crea un perfil indicando qué instrumento toca, su nivel de experiencia, los estilos musicales que prefiere y algunos de sus artistas favoritos. A partir de esa información, la aplicación muestra personas cercanas con las que comparte afinidades musicales.

La geolocalización es una de las claves del servicio. En lugar de contactar con músicos que viven a cientos de kilómetros, Jamper permite buscar personas dentro de un radio determinado y aplicar filtros por instrumento, género musical o experiencia. De esta forma resulta más fácil encontrar, por ejemplo, un bajista para un grupo de rock, un pianista de jazz o un batería con ganas de ensayar una vez por semana.

La aplicación también permite crear sesiones de ensayo o jams indicando el lugar, la fecha, los instrumentos necesarios y el tipo de música que se quiere interpretar. Otros usuarios pueden solicitar unirse y el organizador decide a quién acepta. Una vez formado el grupo, los participantes cuentan con un chat para coordinar todos los detalles.

Además de poner en contacto a músicos, Jamper incorpora una agenda con conciertos y eventos musicales cercanos para ayudar a los usuarios a mantenerse conectados con la escena local. También ofrece notificaciones, perfiles detallados e integración con servicios como Spotify para mostrar las influencias musicales de cada persona.

Una herramienta para volver a disfrutar de la música

Uno de los mensajes que más repite Alejandro Campo es que la aplicación no está pensada únicamente para profesionales. En Jamper tienen cabida desde personas que llevan décadas tocando hasta quienes han retomado un instrumento después de muchos años. La intención es que cualquiera pueda encontrar gente con un nivel e intereses similares para compartir la afición sin complicaciones.

Para quienes superan los 50, esa propuesta tiene un atractivo especial. Muchas veces no falta la ilusión por tocar, sino la oportunidad de conocer a otras personas con las mismas ganas. Jamper pretende cubrir precisamente ese vacío, sustituyendo los viejos anuncios en papel por una comunidad digital donde descubrir músicos cercanos, organizar ensayos y, quién sabe, quizá dar forma a una nueva banda cuando parecía que esa etapa ya había quedado atrás.