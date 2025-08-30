Marta Egea 30 AGO 2025 - 19:00h.

Del piano a la percusión, existen varias opciones accesibles y motivadoras para aquellos que quieren empezar a aprender a tocar un instrumento

MadridExiste la creencia popular de que aprender algo nuevo está reservado sólo para jóvenes. Pero, como dice el refrán “nunca es tarde si la dicha es buena”. Cumplir más de 50 años no quiere decir que no se puedan descubrir nuevos hobbies. En esta etapa, el tiempo libre empieza a tener mucho más valor, es el momento ideal para rescatar pasiones olvidadas y darse el lujo de formarse en algo nuevo y disfrutar de cada paso.

Entre esas asignaturas pendientes, hay una que aparece con mucha frecuencia: tocar un instrumento musical. Puede que de niño se intentara pero sin mucho éxito, o que nunca se viera como algo serio. Ahora, no solo es posible empezar de cero, sino que hacerlo tiene muchos beneficios comprobados para el cerebro, las emociones y la vida social.

Aprender música: un gimnasio para el cerebro

Tocar un instrumento es uno de los entrenamientos mentales más completos que existen. Estudios publicados en The Guardian y en la American Psychological Association demuestran que la práctica musical mejora la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento, incluso en personas que nunca habían tocado ninguno antes.

Otros estudios, como el realizado por el International Journal of Geriatric Psychiatry, señalan que quienes practican música con regularidad muestran una mayor resistencia al envejecimiento y conservan mejor la capacidad auditiva y de concentración que las personas de su misma edad que nunca han tocado un instrumento.

Pero no todo es ciencia. Quienes han probado tocar instrumentos y crear sus propias melodías pueden saber que genera una satisfacción inmediata.

Los cinco instrumentos más viables para aprender

Piano o teclado

El piano es un clásico. Su disposición visual lo hace intuitivo, incluso para quien no ha leído nunca una partitura. No exige una postura física complicada ni una fuerza especial en las manos, lo que lo convierte en un aliado ideal para quienes buscan un aprendizaje sencillo pero estimulante.

Un estudio de la Universidad de Zurich reveló que adultos entre 60 y 80 años que tomaron clases de piano durante seis meses mostraron mejoras significativas en memoria verbal, velocidad de procesamiento y coordinación bimanual. Además, la revisión de este estudio publicada en Frontiers in Psychology confirma que la práctica regular está vinculada con una mayor reserva cognitiva, lo que puede ayudar a retrasar el deterioro asociado a la edad.

Guitarra acústica

Es un instrumento versátil, portátil y con una de las curvas de aprendizaje más agradecidas. Con solo tres o cuatro acordes, es posible interpretar un repertorio enorme de canciones populares, lo que puede aportar una motivación inmediata. Además, es un instrumento social por naturaleza, lo que puede ayudar a establecer más relaciones sociales.

La AARP -una organización estadounidense que atiende las necesidades de las personas mayores de 50 años- destaca que la guitarra es una excelente opción para adultos que buscan resultados rápidos y una experiencia flexible, pues puede adaptarse a estilos muy diferentes. También LifeConnect24 la incluye entre las cinco mejores elecciones para mayores de 50 años por su equilibrio entre accesibilidad y potencial creativo.

Ukelele

Si la guitarra puede ser un instrumento intimidatorio, el ukelele puede ser la puerta de entrada ideal. Es más pequeño, ligero y cuenta solo con cuatro cuerdas de nylon. Es suave para los dedos y muy fácil de llevar. Tiene un sonido brillante y alegre que lo ha convertido en el favorito de muchos.

La escuela Music to your home lo califica como uno de los instrumentos más fáciles para adultos principiantes, gracias a su tamaño reducido y a que se pueden tocar canciones completas con unos pocos acordes básicos. Además, su aprendizaje es rápido, algo fundamental para mantener la motivación en quienes empiezan de cero a partir de los 50.

Armónica

Es pequeña, económica y fácil de transportar. Se trata de un instrumento intuitivo que permite tocar melodías simples desde las primeras veces. Cuenta con un sistema que está diseñado para que, al soplar o aspirar, casi siempre suenen notas adecuadas, lo que reduce en gran medida la frustración inicial.

Es uno de los instrumentos más fáciles de aprender para adultos y en pocas semanas se pueden interpretar canciones reconocibles. Tampoco se necesitan conocimientos musicales previos para poder tocarlo.

Bongos, cajón, djembe

Para quienes prefieren experimentar la música desde algo más físico, la percusión suave puede ser una gran opción. No se requiere leer partituras ni dominar escalas, solo hay que sentir el ritmo y dejarse llevar. Es una de las formas más directas, primitivas y sociales de hacer música.

Estos instrumentos son accesibles para cualquier edad y nivel, además favorecen la coordinación, la concentración y el trabajo en grupo. También fomenta la creatividad y libera estrés.