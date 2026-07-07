Hito científico: identifican por primera vez los microtrombos que agravan el Alzheimer

Redacción Uppers 07 JUL 2026 - 12:17h.

El hallazgo refuerza la idea de que los problemas vasculares podrían acelerar la progresión de la enfermedad

¿Se pueden recuperar recuerdos tras la muerte? Un gran estudio neurocientífico sugiere que sí

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Una investigación publicada en la revista científica 'Alzheimer's & Dementia' ha logrado algo que hasta ahora parecía fuera de alcance. Detectar por primera vez los microtrombos que aparecen en el cerebro y que podrían desempeñar un papel decisivo en el avance del azlhéimer. El descubrimiento abre una nueva vía para comprender la enfermedad y, sobre todo, para mejorar su diagnóstico en fases mucho más tempranas.

El alzhéimer sigue siendo la forma más frecuente de demencia y uno de los grandes desafíos de la medicina. Durante décadas, la investigación se ha centrado principalmente en dos protagonistas bien conocidos, las placas de beta amiloide y los ovillos de proteína tau. Sin embargo, cada vez hay más evidencias de que el deterioro cerebral también está relacionado con alteraciones en la circulación sanguínea.

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En este contexto cobra especial relevancia este trabajo conjunto del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD). Los investigadores han conseguido identificar por primera vez en ratones vivos la presencia de microtrombos asociados a la enfermedad mediante técnicas avanzadas de imagen no invasivas, un hallazgo que refuerza la idea de que los problemas vasculares no son una simple consecuencia del alzhéimer, sino un elemento que podría acelerar su progresión.

Qué son los microtrombos y por qué importan

Los microtrombos son pequeños coágulos que obstruyen vasos sanguíneos de muy reducido tamaño. Aunque su dimensión es microscópica, su impacto puede ser considerable. Cuando bloquean el paso de la sangre disminuye el aporte de oxígeno y nutrientes a las neuronas, favoreciendo el daño del tejido cerebral.

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Hasta ahora se sospechaba que estos microcoágulos podían estar implicados en la enfermedad, pero demostrar su presencia y caracterizarlos resultaba extraordinariamente complejo. El nuevo estudio aporta por primera vez una evidencia directa de este fenómeno, lo que permite entender mejor cómo interactúan los procesos neurodegenerativos y los problemas vasculares.

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Los autores sostienen que esta alteración de la microcirculación cerebral podría contribuir al empeoramiento del deterioro cognitivo y ayudar a explicar por qué algunos pacientes evolucionan más rápidamente que otros.

Posible cambio de paradigma en el diagnóstico

La importancia del hallazgo va más allá de conocer mejor la enfermedad. Si futuras investigaciones confirman estos resultados, la detección de microtrombos podría convertirse en un nuevo biomarcador del alzhéimer.

En la actualidad, el diagnóstico combina la evaluación clínica con pruebas de neuroimagen y biomarcadores obtenidos mediante análisis de líquido cefalorraquídeo o de sangre. La incorporación de indicadores relacionados con la circulación cerebral permitiría obtener una visión mucho más completa del proceso patológico.

El estudio también abre una puerta a futuras estrategias terapéuticas. Si los microtrombos participan activamente en la progresión del alzhéimer, podrían convertirse en una nueva diana para desarrollar tratamientos dirigidos a preservar la microcirculación cerebral.

Eso no significa que los anticoagulantes actuales vayan a utilizarse para tratar la enfermedad. Los investigadores subrayan que todavía es necesario comprender con precisión cómo se forman estos microcoágulos, cuál es su composición y en qué momento aparecen durante la evolución del alzhéimer. Cualquier aplicación clínica requerirá nuevos estudios que demuestren tanto su eficacia como su seguridad.

Aun así, el trabajo representa un avance significativo porque amplía la comprensión del alzhéimer desde una perspectiva que integra la neurodegeneración y la salud vascular. Esa visión cada vez cuenta con más respaldo científico y podría marcar el rumbo de futuras investigaciones.