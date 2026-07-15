Bruselas da por buenos los cambios de Musk en la marca azul de X para cumplir con la legislación de la UE

Bruselas acepta las medidas correctivas de X para reforzar la transparencia de su sistema de verificación

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La Comisión Europea ha anunciado este jueves que da por buenas las "medidas correctivas" en la marca azul de verificación de la red social X, que la compañía de Elon Musk ofreció el pasado marzo para evitar una sanción por vulnerar la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) con un diseño considerado engañoso.

La Comisión lo considera "un paso en la buena dirección"

"Es un paso en la buena dirección", ha afirmado el portavoz comunitario para la Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, quien ha confirmado que, tras la multa de 120 millones de euros impuesta el pasado diciembre a la plataforma estadounidense, Bruselas acepta ahora el "plan de acción de X para cumplir con las obligaciones de transparencia de la Ley de Servicios Digitales".

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Regnier ha destacado que los cambios que la compañía deberá aplicar en un plazo máximo de seis meses garantizarán "a investigadores, sociedad civil y a la opinión pública en general más transparencia sobre el sistema de X y su impacto en los usuarios". El caso se remonta a julio de 2024, cuando la Comisión Europea inició la investigación formal que concluyó con una multa de 120 millones de euros impuesta en diciembre del pasado año.

Además del diseño engañoso del 'tick' azul, la sanción respondía también a otras infracciones de la DSA, como la falta de transparencia en el repositorio de anuncios y el incumplimiento de la obligación de facilitar el acceso a datos a los investigadores. Los cambios comprometidos por X serán sometidos a una auditoría externa e independiente, que la compañía deberá encargar y cuyas conclusiones deberán remitirse a la Comisión Europea en un plazo de seis meses tras la implementación de las medidas.

Posteriormente, Bruselas mantendrá el plan de acción bajo una vigilancia reforzada.

Mejoras en el repositorio de anuncios

Entre las principales medidas propuestas por X el pasado marzo figura la mejora de la funcionalidad de búsqueda del repositorio de anuncios, mediante la incorporación de filtros adicionales, la visualización de los resultados directamente en la interfaz del repositorio —y no en una hoja de cálculo independiente— y la mejora de la velocidad de respuesta, reduciendo el tiempo de espera de 200 segundos al mínimo técnicamente posible.

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Asimismo, la plataforma se compromete a proporcionar información adicional sobre los anuncios, incluyendo el contenido completo de cada publicación y las URL a las que redirigen a los usuarios, además de habilitar el acceso al repositorio mediante una interfaz de programación de aplicaciones (API).

En cuanto a las obligaciones establecidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA) para garantizar el acceso de los investigadores a datos públicos, X deberá revisar y mejorar su proceso de selección de solicitudes para acceder a la información a través de su API, garantizando que los investigadores que cumplan los requisitos no sean excluidos por error.