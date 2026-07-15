Hace 20 años nació Twitter: así ha cambiado la red social que hoy conocemos como X

La plataforma, nacida en 2006 como Twitter, cumple dos décadas convertida en una de las redes sociales más influyentes

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Hace justo 20 años nacía una plataforma que cambiaría para siempre la forma de comunicarnos en internet. Lo que comenzó como un experimento entre un pequeño grupo de desarrolladores bajo el nombre de Twitter es hoy X, una red social con cientos de millones de usuarios y una influencia capaz de marcar la agenda política, social y deportiva de todo el planeta.

En estas dos décadas, la plataforma ha pasado de ser un espacio para compartir mensajes breves a convertirse en uno de los principales escaparates de la actualidad. Hoy es habitual que cualquier noticia de alcance mundial, desde una crisis política hasta un acontecimiento deportivo, se siga prácticamente en tiempo real a través de X.

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De 140 caracteres al contenido multimedia

En sus inicios, Twitter permitía publicar mensajes de 140 caracteres, según explica el perito judicial informático, Ángel Gonzalez "140 caracteres, porque era lo que los sms del momento tenían", Aquella sencillez, acompañada del icónico pajarito azul, terminó revolucionando la conversación digital y dio paso a una nueva forma de consumir información.

Actualmente, la plataforma ha ampliado enormemente sus posibilidades. Además de publicaciones de texto, permite compartir vídeos de larga duración, retransmisiones en directo, podcasts, llamadas, comunidades privadas e incluso herramientas de inteligencia artificial, alejándose mucho del concepto con el que nació. Uno de los momentos que más ha marcado la historia reciente de la red social fue su compra por Elon Musk en 2022. La operación no solo supuso el cambio de nombre de Twitter a X, sino también una profunda transformación de la plataforma.

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"Pasamos de nosotros elegir, a que elijieran por nosotros", en referencia al mayor peso que adquirió el algoritmo para decidir qué contenidos aparecen en el inicio de cada usuario. Ese cambio también vino acompañado de nuevas funciones y de una estrategia para convertir X en una aplicación con múltiples servicios más allá de las redes sociales tradicionales.

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Entre la información y la desinformación

Sin embargo, la evolución de la plataforma también ha generado un intenso debate sobre sus efectos en la conversación pública. El experto reconoce que "hay mucha información, pero también hay desinformación", una realidad que ha convertido a X en uno de los principales focos de preocupación para investigadores y analistas del entorno digital. En la misma línea, el especialista advierte de que la plataforma "se ha convertido en una especie de lodazal", donde proliferan los discursos polarizados, los mensajes de odio y los contenidos falsos.

"Hay muchos haters, hay muchos tuits falsos", resume, reflejando una de las principales críticas que recibe actualmente la red social. Pese a la polémica, X mantiene un enorme peso en la conversación global. La plataforma registra alrededor de 10.000 publicaciones por segundo y cuenta con 585 millones de usuarios mensuales, cifras que la consolidan como una de las redes sociales más influyentes del mundo.