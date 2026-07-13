La UE endurece su ofensiva contra las redes: Bruselas estudia restringir el acceso a los menores de 13 años

La Comisión Europea plantea un acceso gradual a las redes sociales y estudia limitar su uso a los menores de 13 años ante su impacto en la salud mental

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La Comisión Europea quiere dar un paso más en su ofensiva para reforzar la protección de los menores en el entorno digital. Preocupada por el impacto que las redes sociales pueden tener sobre la salud mental de niños y adolescentes, Bruselas estudia limitar el acceso a estas plataformas y a determinados servicios digitales para los menores de 13 años en toda la Unión Europea.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para crear un entorno digital más seguro y reducir la exposición de los menores a contenidos perjudiciales y a mecanismos que fomentan un uso excesivo de las plataformas.

Los expertos alertan del impacto de los algoritmos

La propuesta se basa en un informe elaborado por un grupo de expertos, que concluye que es a partir de los 13 años cuando muchas plataformas intensifican el funcionamiento de sus algoritmos de recomendación. Estos sistemas están diseñados para aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios mediante contenidos personalizados, una práctica que puede derivar en un uso compulsivo de las redes sociales.

Los especialistas advierten de que esta exposición continuada puede favorecer la aparición de problemas de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, baja autoestima o dificultades de concentración, especialmente entre los adolescentes. También alertan de la presión social que generan determinadas plataformas, donde la comparación constante y la búsqueda de aprobación mediante "me gusta" pueden afectar al bienestar emocional de los jóvenes.

Ante esta situación, la Comisión Europea plantea implantar un modelo de acceso gradual al entorno digital adaptado a la edad de los menores. Entre las recomendaciones figura evitar el uso de pantallas hasta los tres años, reforzar el control parental y educativo durante la infancia y limitar el acceso a las redes sociales hasta los 13 años.

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A partir de esa edad, el informe apuesta por mantener mecanismos de supervisión y por exigir a las plataformas que adopten medidas más eficaces para proteger a los menores. Entre ellas figuran sistemas fiables de verificación de edad, una mayor transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos y configuraciones de privacidad más estrictas por defecto.

Más obligaciones para las plataformas

Bruselas también estudia incrementar las obligaciones de las grandes empresas tecnológicas para garantizar que sus servicios no prioricen contenidos potencialmente dañinos para los menores ni fomenten dinámicas adictivas. La Comisión considera que las plataformas deben asumir una mayor responsabilidad en el diseño de sus productos y adaptar sus servicios para minimizar los riesgos a los que están expuestos los usuarios más jóvenes. En caso de que no introduzcan cambios suficientes, el Ejecutivo comunitario no descarta impulsar nuevas medidas regulatorias.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió la necesidad de establecer límites de edad en el acceso a determinados servicios digitales y comparó esta posible restricción con otras normas ya plenamente aceptadas en la sociedad, como la prohibición de conducir antes de una determinada edad o de consumir alcohol siendo menor de edad.

Con esta iniciativa, Bruselas pretende abrir el debate sobre cómo compatibilizar las oportunidades que ofrece el entorno digital con la protección de los menores frente a los riesgos asociados al uso intensivo de las redes sociales. La propuesta deberá debatirse con los Estados miembros y con el sector tecnológico antes de concretarse en futuras medidas legislativas.