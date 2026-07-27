Qué es el geoide, la imagen viral de la NASA que muestra a la Tierra como una patata

No, la Tierra no tiene una forma de patata, pese a que una reciente imagen de la NASA se haya vuelto viral.

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No, la Tierra no tiene una forma de patata, pese a que una reciente imagen de la NASA se haya vuelto viral al mostrar la Tierra con una forma que dista mucho de la que vemos cuando los astronautas sobrevuelan sobre ella. Estamos ante un modelo gravitatorio exagerado pensado para visualizar irregularidades. El geoide es una superficie equipotencial que puede considerarse como la forma que adoptaría la superficie de un océano debido al campo gravitatorio terrestre.

La altura del geoide que se ha vuelto viral proviene del modelo de campo gravitatorio GOCO06s, un modelo global de campo gravitatorio basado exclusivamente en datos satelitales. Se basa en más de mil millones de observaciones adquiridas durante 15 años por 19 satélites. Estos satélites incluyen el Experimento de Recuperación de la Gravedad y el Clima (GRACE) de la NASA y el Explorador de Campos Gravitatorios y Circulación Oceánica en Estado Estacionario (GOCE) de la ESA.

Lo que refleja esta representación son las pequeñas variaciones del campo gravitatorio terrestre, provocadas por la distribución desigual de materiales en el interior del planeta, desde grandes masas rocosas hasta zonas con distinta densidad.

Las variaciones representadas en el geoide tienen su origen en la distribución irregular de la masa terrestre. Las regiones con mayor concentración de roca, magma o materiales más densos generan una atracción gravitatoria ligeramente mayor, que los científicos describen como "colinas" gravitatorias. Por el contrario, las zonas con menor densidad producen "valles" donde la fuerza de la gravedad es algo más débil. Gracias a este tipo de herramientas, los investigadores pueden comprender mejor la estructura interna del planeta.