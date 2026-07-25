Manuel Pimentel Sevilla, 25 JUL 2026 - 20:00h.

El obsevatorio, ubicado en la Sierra Norte de Sevilla, es un destino ideal para disfrutar de las observaciones astrónomicas como el eclipse y las Lágrimas de San Lorenzo

Empieza la cuenta atrás para el eclipse solar en España: todo lo que debes saber de este fenómeno que no ocurre desde hace más de 100 años

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Queda poco menos de un mes para el esperado eclipse solar total que cruzará España el próximo 12 de agosto y que también podra verse de forma parcial en el sur de la península.

Muchos ya se preparan para el evento astronómico del año y es que el eclipse de sol se verá muy bien en Andalucía, aunque no podrá ser disfrutado en su totalidad.

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Pero otro de los eventos observables en el cielo durante agosto son las tradicionales Lágrimas de San Lorenzo, una lluvia de estrellas que ocurre cada verano y que este año tendrá su pico de máxima actividad entre el 12 y el 13 de agosto, coincidiendo con el eclipse.

Las famosas perseidas de verano pueden disfrutarse desde muchos puntos, como Sierra Nevada en Granada, Sierra Mágina en Jaén o la Sierra Norte de Sevilla. Justo allí, está precisamente uno de los observatorios más importantes de España: el Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata, situado en el Mirador de la Traviesa.

Este centro de divulgación e investigación astronómica está gestionado por la Asociación Astronómica de España y en él se pueden realizar observaciones tanto diurnas como nocturnas, ya que se puede visitar en cualquier momento del día.

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Cinco observatorios equipados

Gracias a los avanzados telescopios de los que dispone, el observatorio permite explorar el Sol, la luna, planetas, nebulosas y galaxias. Cuenta con cinco observatorios, una cúpula principal de 8 metros, con su telescopio más especial, un Newton-Nasmith de 610 mm.

Las otras cuatro salas, de 6 metros de díametro, están equipadas todas ellas con un telescopio de 400 mm. Cada uno de estos observatorios está dedicado a un aspecto concreto de la astronomía: el Sol, el Sistema Solar, nuestra galaxia y el espacio profundo. Además, los espacios disponen de aula de informática, biblioteca, taller y dormitorios.

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El observatorio organiza actividades educativas como conferencias, exposiciones y sesiones de astrofotografía, convirtiéndose en un lugar ideal para visitar en familia, estudiantes y científicos, promoviendo el turismo estelar en un entorno natural privilegiado, como lo es el de la Sierra Norte.

Precisamente debido a su estrátegica ubicación, el lugar está certificado como Reserva y Destino Turístico Starlight. Esto garantiza la calidad y la visibiliad de sus cielos nocturnos para la observación astronómica.

Así, cualquier persona interesada en acercar una mirada al cosmos puede acudir ya que el este espacio está abierto para todos los ciudadanos y se puede entrar desde diez euros.