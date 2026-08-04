Telegram desapareció repentinamente de la tienda de 'apps' y videojuegos de Apple durante un breve periodo en varios países

La aplicación fue posteriormente restablecida después de que el desarrollador eliminara de inmediato el contenido

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La aplicación de mensajería Telegram ha sido retirada de la App Store en varios países durante unas horas, tras identificar la violación de ciertas directrices de la tienda de Apple, que prohíben distribuir material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).

Telegram desapareció repentinamente de la tienda de 'apps' y videojuegos de Apple este lunes 3 de agosto durante un breve periodo en varios países, y reapareció posteriormente a las 22:45 horas ET (a las 04:45 horas en horario peninsular).

Tras este episodio, los de Cupertino han explicado que la retirada de la 'app' de mensajería instantánea se ha debido a que identificaron la distribución de contenido que "viola las directrices" de la App Store, concretamente, en relación a la prohibición del material de abuso sexual infantil.

"La aplicación fue posteriormente restablecida, después de que el desarrollador eliminara de inmediato el contenido y suspendiera al usuario que lo había publicado", ha explicado Apple en declaraciones al periodista de Bloomberg Mark Gurman, quien las ha compartido en X (antes Twitter).

Telegram cuestiona si esta postura "se aplicará por igual a todas las demás aplicaciones"

Por su parte, Telegram ha respondido a esta explicación de Apple mediante su cuenta oficial en la propia red social X, cuestionando si "esta postura se aplicará por igual a todas las demás aplicaciones de la tienda en el futuro".

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Junto a ello, Telegram ha compartido igualmente un enlace a su página de seguridad, donde explica todas las medidas y mecanismos que aplica a la 'app' de mensajería para bloquear y eliminar millones de contenidos que violan sus términos de servicio.

No es la primera vez que Apple retira Telegram de su tienda por la distribución de contenido prohibido, ya que en 2018 también fue eliminada de la App Store por razones parecidas, al detectar contenido de pornografía infantil en la aplicación por parte de sus usuarios.