Los humanoides han estado ayudando estos días a los 300 vigilantes de seguridad del Open de tenis de Madrid

Los robots ya retan a los deportistas de élite y superan la habilidad humana en complejas disciplinas: del ping pong al maratón

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Los robots han sorprendido a todos los que han acudido a ver el tenis en el Madrid Open. Su presencia no se ve todos los días y muchos han sacado el móvil para inmortalizar el curioso momento. Algunos confiesan que dan más miedo que el personal de seguridad y otros los reciben con una sonrisa tras ver su cara más amable.

Son humanoides de metro y medio que van acompañados de un robot cuadrúpedo. Ellos han estado ayudando estos días a los 300 vigilantes de seguridad del Open de tenis de Madrid.

Pueden detectar cambios de temperatura y gases peligrosos

Estos robots están conectados al centro de control y ayudan a anticipar los problemas que puedan ocurrir. El humanoide cuenta con una motricidad avanzada y es capaz de dar la mano e incluso de mantener una gran estabilidad si lo empujamos.

Así, tienen sensores y cámaras para ver cualquier anomalía. Su tecnología avanzada es capaz de detectar cambios de temperatura y gases peligrosos, aunque tienen que ser teleoperados en todo momento. Es decir, no son autónomos como los humanoides chinos que, cada vez más, realizan tareas muy complejas.

Estos humanoides nos demuestran que los robots ya no son una tecnología propia de la ficción sino que ya forman parte de nuestro presente.