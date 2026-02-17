David Cacho 17 FEB 2026 - 22:13h.

Robots humanoides ejecutando rutinas de kung fu como si acabaran de salir de un monasterio futurista de monjes Shaolín. El espectáculo que China ha ofrecido al celebrar su Año Nuevo ha tenido un gran impacto y plantea algunas preguntas. ¿Ha llegado la hora de que los robots adquieran un papel principal en nuestra vida diaria o se exageran sus capacidades?

Estamos hablando de esto. De que en solo un año la Inteligencia Artificial china que guía a estos robots ha pasado de hacer rígidos movimientos con brazos y piernas a interactuar con humanos como si fueran uno más de ellos: haciendo malabarismos, dando saltos acrobáticos, ejecutando coreografías en grupo al milímetro y desenvainando espadas con la finura de un Cyrano de Bergerac.

Los propios expertos confiesan que "están desbordados por este acelerón tan rápido", como destaca Hilario Abad, realizador especializado en IA. "Se mueven los robots de forma prodigiosa".

Los gurús tecnológicos hacen anuncios aún más asombrosos: el director de Inteligencia Artificial de Microsoft vaticina el fin de la inmensa mayoría de los trabajos de oficina antes de año y medio.

Elon Musk aseguró que en poco más de diez años ningún humano tendrá que trabajar: nacerá -dice- la era de la abundancia. "La robótica está tan avanzada que yo antes decía que a los mejor los robots en los trabajos manuales o moviendo pesos lo iban a tener más difícil, pero a día de hoy, no sé qué decir de eso".

A día de hoy, la IA está muy por debajo de los humanos en algunos aspectos y no tendrá más límite que el que impongamos los humanos.