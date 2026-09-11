El abogado asegura que "ha sido un acto fruto de la impotencia de un padre que se ha sentido desbordado"

Se roció con gasolina y amenazaba con prenderse fuego en protesta por la retirada de la custodia de su hijo

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Un padre, que había recurrido a la justicia, sin éxito, para recuperar la custodia de su hijo, un niño de 11 años, diagnosticado con autismo, ha intentado quemarse a lo bonzo, en Málaga. El hombre de 50 años se roció con gasolina, mientras amagaba con prenderse fuego en las inmediaciones de Canal Sur, en protesta contra la decisión de la Junta de Andalucía.

El pasado domingo, por la tarde, el padre, de nacionalidad rumana, intentó quitarse la vida, junto a la sede de Canal Sur Radio y Televisión en Málaga, según ha publicado el periódico Sur, que cita fuentes consultadas. Se roció con una garrafa de gasolina y amenazó con prenderse fuego con un mechero.

La Junta de Andalucía le negó darle la custodia de su hijo, un menor con autismo, hace unos meses por lo que el padre intentó llamar la atención de los medios sobre el caso familiar. Acudió a la sede de la radio y televisión de Canal Sur en Málaga en moto, donde pidió ayuda en inglés para que este medio le diera cobertura a su conflicto.

Al no conseguirlo se hizo con una garrafa de gasolina y se lo derramó encima. Después sacó un mechero y amenazó con encenderlo para acabarse.

Los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local acordonaron la zona y los efectivos de Bomberos lo bañaron con las mangueras a presión. Un trabajador de Canal Sur estuvo conversando con el padre en inglés tratando de tranquilizarlo y quitarle la idea suicida.

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Finalmente, los agentes intervinieron y los sanitarios le suministraron una fármaco para relajarlo, tras lo cual fue evacuado a un hospital de la capital andaluza.

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El abogado que representa a este padre ha asegurado a Sur que solo sufrió quemaduras de carácter leve y ha explicado que se encuentra "tranquilo": "Ha sido un acto fruto de la impotencia de un padre que se ha sentido desbordado. Él no quería quitarse la vida, pero fue fruto de la desesperación".

La retirada de la custodia a sus padres de nacionalidad rumana

La Delegación Territorial de Inclusión Social decidió el 5 de junio asumir la tutela provisional del niño, hijo de padre y madre, de nacionalidad rumana, después de que el menor cayera desde la ventana de un primer piso en Rincón de la Victoria, mientras estaba al cuidado de su hermana de 17 años.

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Los técnicos de la Junta de Andalucía apreciaron deficiencias de organización e higiene en una inspección al domicilio que llevaron a la decisión, tras una entrevista con la madre, que los progenitores cuestionan por la ausencia de un traductor y por la brusquedad con la que se llevó a cabo.

El niño fue trasladado el 16 de junio a un centro de protección en Albox (Almería), a más de 200 kilómetros de la residencia de sus progenitores, que dificulta el cumplimiento del régimen de visitas quincenales, denuncia la familia.

La familia ha recurrido la retirada de la custodia ante el Tribunal de Instancia de Málaga, pero esta se encuentra pendiente de resolución.