El hijo de Abdullah Al-Thani acumula una deuda de 458.000 libras con el Dorchester de Londres: se venderá uno de sus coches

El Málaga CF “rinde homenaje” a su tierra con una tercera equipación que “incorpora los nombres de los 103 municipios de la provincia”

Compartir







Nasser Al-Thani, hijo mayor del máximo accionista del Málaga CF, Abdullah Al-Thani, acumula una deuda de 458.000 libras (el equivalente a 532.000 euros) con un hotel de lujo de Londres, el Dorchester. Un tribunal ha autorizado al establecimiento a requisar y vender un coche que el jeque dejó en sus instalaciones para tratar de recuperar parte de esa cantidad.

La deuda corresponde al alojamiento y al servicio de habitaciones, además de los intereses generados, según recoge 'Financial Times', que ha tenido acceso al fallo judicial. Las habitaciones presentan un precio máximo de 8.000 libras (más de 9.300 euros) por noche, es decir, el importe reclamado evidencia que las facturas se fueron acumulando durante meses. Un 'simpa' de más de medio millón de euros en uno de los hoteles más lujosos de la capital británica.

PUEDE INTERESARTE El presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos asegura que la final del Mundial 2030 será en Casablanca, pero la FIFA dice que la decisión no está tomada

El coche que ahora podrá vender el Hotel Dorchester, situado en el barrio de Mayfair, es un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari, valorado en unas 23.500 libras (27.364 euros), muy lejos del valor de la deuda. Nasser Al-Thani no asistió a las vistas judiciales por el impago y sus abogados dijeron al rotativo que su cliente "tomará medidas para desestimar ese caso". Además, sostienen que la cantidad reclamada por el hotel "es objeto de controversia" y que el proceso no le fue debidamente notificado. Eso sí, no niegan que exista la deuda.

Orden europea de búsqueda y detención

El pasado 6 de julio, el Juzgado de Instrucción 14 de Málaga dictó una orden europea de búsqueda y detención y decretó el ingreso en prisión de Abdullah Al-Thani y de sus hijos Nayef, Nasser y Rakan. La decisión se enmarca en la investigación abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos. En el auto, remitido a las partes personadas en el procedimiento, se acordó "la prisión provisional de los imputados en las presentes actuaciones, no conociéndose actualmente su real paradero".

Hace unos días, además, trascendió una fotografía difundida en redes sociales por Nasser Al-Thani desde el Dover Street Counter, un restaurante de Londres que se ubica cerca de la Real Academia de las Artes y del Palacio de Buckingham.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El nuevo episodio relacionado con Nasser Al-Thani se conoce en pleno proceso judicial contra la familia propietaria del Málaga CF. La entidad andaluza lleva más de seis años bajo administración judicial, una situación que se mantiene desde febrero de 2020, cuando José María Muñoz asumió el cargo de administrador judicial.