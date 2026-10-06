La Real Academia de las Ciencias de Suecia reconoce al científico belga por idear un espectacular experimento enterrado en el hielo del Polo Sur, que detectó neutrinos de origen cósmico.

Descubren un planeta devorado por su estrella, el origen de un mundo de segunda generación

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La Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido otorgar el Premio Nobel de Física 2026 a Francis Halzen (Tienen, Bélgica) "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico".

Francis Halzen sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía. Su idea consistía en utilizar el hielo glaciar del Polo Sur para capturar las misteriosas partículas llamadas neutrinos. El resultado fue el Observatorio de Neutrinos IceCube, capaz de rastrear neutrinos originados en el cosmos distante.

100 billones de neutrinos atraviesan nuestro cuerpo al segundo sin que lo notemos

Cada segundo, unos 100 billones de neutrinos atraviesan nuestro cuerpo sin que lo notemos. Estas partículas penetran por la materia sin dejar apenas rastro, y vagan durante miles de millones de años por el universo. En 1988, Halzen pensó que tal vez podría atraparse la estela dejada por los neutrinos, y concibió para ello un espectacular experimento: IceCube.

Una estructura cúbica de un kilómetro cuadrado enterrada a dos kilómetros bajo el hielo del polo sur, en la Antártida, para asilarla de cualquier interferencia terrestre. El experimento estaría hecho de hileras de detectores capaces de captar el destello de luz azul que surge cuando los neutrinos superan la velocidad de la luz a través del hielo.

El experimento consiguió su gran triunfo: captó 28 neutrinos que no venían del Sol, sino que eran de origen cósmico. El IceCube permitía reconstruir la trayectoria de estos mensajeros hasta su punto de origen y la luz ya no era imprescindible.

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En la actualidad, detectores como el IceCube enterrados en viajas minas o en el fondo marino permiten ver nuestra galaxia, la Vía Láctea, no solo con luz, sino también con los neutrinos que emite