La demanda de smartwatches para mayores se dispara un 114% en España: cinco modelos a los que echar un ojo

Detección de caídas, botón SOS y localización: qué ofrece cada reloj, cuánto cuesta y con qué teléfono funciona

El reloj favorito de Steve Jobs, un Seiko de lo más sencillo que hoy cuesta miles de euros

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Una caída en el pasillo a media tarde no es una situación en la que los hijos tengan que vivir lejos para que se convierta en un problema. Basta con que en ese momento no haya nadie cerca. Esa escena está detrás de un dato revelador, publicado este 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, jornada que la Asamblea General de Naciones Unidas fijó en 1990. Según SaveFamily, fabricante español de relojes con GPS, la demanda de smartwatches para mayores ha crecido un 114,4% en España durante el último año. Las funciones más buscadas son la detección de caídas, el botón SOS y la geolocalización.

La demografía empuja en la misma dirección. Según las proyecciones que el INE publicó en junio, las personas de 65 años o más ya son el 21,1% de la población de nuestro país. Y, si se mantienen las tendencias actuales, llegarían a un máximo del 30,9% en 2076.

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Para todas aquellas personas que estén pensando en sumarse a esta tendencia, deben saber que antes de elegir modelo conviene responder a una pregunta: ¿qué tipo de teléfonos tenemos en casa? Los Apple Watch solo funcionan con iPhone y el Galaxy Watch con Android. Los relojes pensados para mayores, en cambio, llevan su propia tarjeta SIM y no dependen de ningún móvil.

Durcal: cuando al otro lado tiene que haber alguien

Más que un reloj que se compra, es un servicio de teleasistencia: 24,90 euros al mes, con el dispositivo incluido sin coste y un 20% de descuento si se paga el año entero. La diferencia está en quién recibe el aviso. Al detectar una caída, el reloj inicia una cuenta atrás de diez segundos. Si nadie la detiene, conecta con la central de Movistar Prosegur Alarmas, que atiende las 24 horas y coordina ambulancia, policía o bomberos. La batería dura entre uno y tres días, y su certificación IP67 permite llevarlo en la ducha.

SaveFamily Senior: el barato que cumple

Cuesta solo 99 euros. Funciona con una SIM propia, por lo que permite hacer llamadas y videollamadas sin requerir teléfono móvil. Si detecta una caída, llama a los contactos elegidos, y el botón SOS hace lo mismo cuando se pulsa. Además mide pulso, oxígeno y tensión, y avisa de la hora de cada medicamento. La SIM con datos es imprescindible y el plan de la marca cuesta 6 euros al mes, o 5 si se hace el pago anual.

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Samsung Galaxy Watch8: la opción para Android

La versión Bluetooth de 40 mm cuesta 329 euros y la que tiene conexión móvil propia, 429. Incluye SOS, detección de caídas, electrocardiograma y medición de la presión arterial. Esta última obliga a calibrar el reloj cada cuatro semanas con un tensiómetro de manguito.

La batería llega a 30 horas con la pantalla siempre encendida. Funciona con móviles Android 12 o posterior, su aplicación no es compatible con iPhone y parte de las funciones de salud exigen un teléfono de la propia Samsung.

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Cuesta 499 euros y su principal argumento es la batería: hasta 12 días en el modelo de 45 milímetros y 10 en el de 41. Se empareja tanto con iPhone como con Android. La detección de caídas puede activarse para todo el día. Cuando registra una, el reloj emite una alerta y envía un mensaje a los contactos de asistencia, aunque para ello necesita el teléfono cerca y con datos.

El propio fabricante advierte de que estas funciones son complementarias y de que no avisan a los servicios de emergencia. Mantener activa la detección de caídas también recorta la autonomía.

Apple Watch Series 12: el más completo

Desde 449 euros, añade al SE 3 el electrocardiograma, el oxígeno en sangre y las notificaciones de posible hipertensión. También mide la frecuencia cardiaca cada cinco segundos a lo largo del día, con una autonomía de 24 horas. Apple no recomienda esas notificaciones a quien ya tiene un diagnóstico de hipertensión. Para quien priorice la batería está el Ultra 4, desde 899 euros, con hasta 50 horas, sirena y SOS vía satélite.

Dentro de la misma marca, a un precio más contenido, estaría el Apple Watch SE 3, desde 269€, y las mismas características de detección de caídas, aunque prescinde del electrocardiograma, oxígeno en sangro y notificaciones de hipertensión.