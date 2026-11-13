La compañía ha señalado que se trata de una "carga elevada" en la infraestructura y reconoce dificultades para reparar rápidamente el problema

La incidencia afecta a algunas de las herramientas más utilizadas en el ámbito laboral

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Microsoft 365, el paquete de servicios y herramientas de la popular compañía informática, ha sufrido una caída mundial que comenzó ayer jueves 12 de noviembre y todavía continúa causando problemas e incidencias. La compañía ha señalado que se trata de una "carga elevada" en la infraestructura y reconoce dificultades para reparar rápidamente el problema, que ha afectado a múltiples productos como el correo de Outlook o Microsoft Teams, aplicaciones ampliamente extendidas en el ámbito laboral.

“Hemos supervisado el estado de las modificaciones aplicadas para mejorar la mantenibilidad del servicio y hemos confirmado que no producen los efectos esperados". “Identificamos líneas de trabajo alternativas que pueden ponerse en marcha para aumentar la capacidad ante desequilibrios persistentes en la gestión del tráfico”, ha señalado la compañía en uno de sus últimos mensajes, sin precisar cuando esperan restablecer completamente y sin incidencias sus servicios.

La caída mundial de Microsoft 365

A través de sus canales oficiales y en un larguísimo hilo en 'X', Microsoft informó de la situación dando respuesta a sus clientes: "Estamos investigando informes de usuarios que experimentan problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante varios métodos de conexión", señalaron en su primer mensaje, tras el cual confirmaron y reconocieron que "el problema a puede afectar la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región".

Tras ello, apuntando a las causas, en otro mensaje señalaban:"Hemos determinado que una parte de la infraestructura está experimentando una carga elevada en varias regiones, lo que probablemente está contribuyendo a los errores de conectividad".

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Tratando de atajar el problema, la compañía empezó a "redistribuir el tráfico de conexión" por su "infraestructura mundial más amplia para ayudar a equilibrar la carga", recalcando que los técnicos se habían puesto a trabajar "intensamente" en "todas las vías posibles para reducir el impacto" de la incidencia.

"Hemos pausado todas las implementaciones, estamos desviando tráfico adicional de la infraestructura afectada y estamos reiniciando los servidores afectados para devolverlos al servicio", precisaban, siendo más tarde cuando a ello añadían las primeras conclusiones concretas sobre las causas del problema: "El aumento de la carga no se debe a un incremento del tráfico, sino a que varios servidores no están disponibles de forma inesperada, lo que está sobrecargando la infraestructura restante".

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"Estamos trabajando para volver a ponerlos en servicio de forma segura", señalaban a continuación, dando información a los usuarios de cada paso dado, indicando que pasaban a probar "un cambio de configuración para solucionar un problema que está provocando que los servidores no superen las comprobaciones automáticas de estado y dejen de estar disponibles".

"Al mismo tiempo, hemos iniciado el reinicio de todos los servidores afectados y estamos supervisando su estado a medida que vuelven a estar en servicio", añadían a todo ello, explicando a continuación en una sucesión de publicaciones las modificaciones aplicadas para tratar aplacar el impacto de la caída mundial y resolver el problema.

Entre mensaje y mensaje, los fallos detectados ayer jueves llegaban a este viernes 13, día aciago para la compañía, con múltiples usuarios de todo el mundo sin poder usar plenamente y sin incidencias sus herramientas, algunas de las cuales son claves para el flujo de trabajo de muchas empresas.

"Estamos continuando nuestros esfuerzos para mejorar la estabilidad del servidor y optimizar el flujo de tráfico. Esto incluye ajustar los protocolos de tráfico, redistribuir el tráfico y aplicar medidas estratégicas de bloqueo de tráfico. Estamos observando una recuperación parcial en las regiones en las que hemos aplicado estos ajustes; sin embargo, estas acciones no están resultando en una recuperación sostenida, por lo que estamos revisando qué acciones adicionales podemos tomar para mejorar la estabilidad general de la infraestructura", señalaban hoy a primera hora, indicando que continúan los trabajos para "mitigar el impacto" del problema, "abordar" el "bloqueo actual" y "devolver porciones de la infraestructura de servicio a un estado saludable".