Los menores de 1 y 3 años permanecen bajo tutela de las autoridades portuguesas, otros dos están bajo la protección de la Junta de Extremadura y los dos restantes con familiares

La Audiencia de Navarra ha reabierto la investigación sobre la supuesta venta de una menor para casarla en Lleida

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La investigación por el caso de la mujer de Montijo, Badajoz, detenida por la venta de sus hijos han podido descubrir que los entregaba a familias por el precio de 10.000 euros. Los investigadores también siguen la pista de otro bebé trasladado a Portugal y analizan el destino del resto de los hijos de la mujer, que habría tenido al menos seis menores y no convivía con ninguno de ellos.

La principal investigada habría tenido al menos seis hijos, de entre 1 y 11 años de edad, y no convivía con ninguno de ellos. Según la investigación, los casos inmediatos son los de los dos hijos más pequeños, una niña nacida a finales de 2022 y un niño nacido en 2024, ambos vinculados a Portugal.

Vendida a una pareja de Gondomar, cerca de Oporto

De acuerdo con la información publicada por HOY, la niña habría sido entregada a una pareja de Gondomar, en el área de Oporto, que no podía tener hijos. Los investigadores sostienen que los supuestos compradores pagaron 10.000 euros por la bebé cuando apenas tenía cuatro meses. Posteriormente intentaron legalizar su situación presentándola como hija biológica, pero las contradicciones detectadas en la documentación y las posteriores pruebas de ADN confirmaron que la menor no tenía vínculo biológico con ninguno de los dos adultos.

Las autoridades portuguesas descubrieron además que se había utilizado documentación presuntamente falsa para simular el nacimiento de la niña. En marzo de 2024, la menor fue retirada a la pareja y quedó bajo la protección de las autoridades lusas. El procedimiento judicial en Portugal continúa pendiente de resolución.

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La mujer fue localizada meses después y detenida en Oporto. Sin embargo, quedó en libertad mientras avanzaba la investigación. Fue precisamente durante el seguimiento posterior cuando las autoridades portuguesas la encontraron nuevamente en su territorio en 2025 acompañada de otro bebé de pocos meses que, presuntamente, también iba a ser entregado a terceros. Este segundo caso fue determinante para ampliar las pesquisas.

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La información obtenida en Portugal motivó una investigación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil en España. Los agentes practicaron registros en Montijo, Badajoz y la localidad jienense de Linares y procedieron a varias detenciones relacionadas con la presunta trama.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la causa investiga la posible venta de al menos tres menores con la participación o intermediación de otras personas. Entre los detenidos figuran dos hombres y dos mujeres. La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para tres de ellos, mientras que una cuarta investigada ha quedado en libertad.

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Los seis hijos de la principal investigada han sido localizados durante la operación. Dos de ellos, los menores de 1 y 3 años vinculados a los hechos investigados en Portugal, permanecen bajo tutela de las autoridades portuguesas. Otros dos están bajo la protección de la Junta de Extremadura y los dos restantes se encuentran al cuidado de familiares y personas de su entorno.