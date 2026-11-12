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Sucesos

Un hombre mata a su expareja apuñalándola en Gijón: ha sido detenido e investigan el caso como un crimen machista

Muere una mujer de 30 años en Gijón tras ser apuñalada por su pareja en Gijón: las autoridades han detenido al presunto asesino
Muere una mujer de 30 años en Gijón tras ser apuñalada por su expareja en Gijón. Europa Press
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Una mujer de 30 años ha fallecido tras ser apuñalada por suex pareja en Gijón esta tarde. La Policía ha conseguido detener al presunto autor del asesinato, expareja de la víctima y de origen marroquí.

Según ha confirmado el medio ‘Nueva España, la mujer solía dormir en los vestuarios del antiguo campo de fútbol Puerto de Gijón. El suceso tuvo lugar allí mismo, en las instalaciones deportivas de la calle Francisco Eiriz.

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El presunto autor de los hechos es un hombre de origen marroquí de unos 40 años que ha sido detenido tras, presuntamente, apuñalar a la víctima que ha perdido la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Un hombre mata a su expareja apuñalándola en Gijón: ha sido detenido e investigan el caso como un crimen machista
Un hombre mata a su expareja apuñalándola en Gijón: ha sido detenido e investigan el caso como un crimen machista. telecinco.es
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Apuñaló a la víctima en el abdomen y en el cuello

Según explica el mismo medio, la mujer presentaba heridas de arma blanca en el cuello y en el abdomen, incompatibles con la vida. Las autoridades ya están investigando lo sucedido y consideran el caso como un crimen de violencia de género. Estas mismas fuentes han apuntado que sobre el hombre existía una denuncia previa, aunque por el momento se desconoce si era de la propia víctima. 

Por el momento, se desconoce más información sobre la identidad de la víctima, pero todo apunta a que podría ser una persona sin hogar, que dormía en la calle. De su expareja, tampoco han querido confirmar nada sobre su identidad, pero las autoridades han explicado que el hombre ha sido detenido acusado por el asesinato de la mujer.

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