Un grupo de intrusos consiguió acceder a la propiedad de la pareja de actores durante la madrugada del pasado miércoles, 11 de noviembre

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La tranquilidad que Elsa Pataky y Chris Hemsworth han encontrado en Australia se ha visto interrumpida. La pareja ha sufrido un robo en su espectacular residencia de Broken Head, una zona costera situada al sur de Byron Bay, donde vive junto a sus tres hijos.

Tal y como se ha conocido, un grupo de intrusos consiguió acceder a la propiedad durante la madrugada del pasado miércoles, 11 de noviembre, y llevarse tres vehículos que estaban estacionados en el garaje.

El suceso ha obligado a intervenir a la Policía de Nueva Gales del Sur y ha generado preocupación por las circunstancias en las que se produjo, y es que los hechos tuvieron lugar mientras la familia se encontraba en la vivienda.

Los detalles del robo

Según ha trascendido a través de medios australianos como '7News', Elsa Pataky se despertó alrededor de las dos de la madrugada después de escuchar ladrar a sus perros. Sin embargo, no llegó a levantarse para comprobar qué estaba sucediendo y volvió a dormirse, sin sospechar que varios desconocidos habían conseguido entrar en los terrenos de su residencia.

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Fue a la mañana siguiente cuando la actriz española descubrió lo ocurrido. Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la finca, se encontró con unas imágenes que mostraban la presencia de tres o cuatro hombres encapuchados dentro de la propiedad. Al menos dos de ellos aparentemente llevaban cuchillos.

Por su parte, el entorno de Elsa Pataky ha declarado a '¡HOLA!' que nadie ha resultado herido y dos de los tres coches robados ya han sido recuperados.

En concreto, los ladrones se llevaron un BYD, una camioneta Ram y un Ford Raptor, que se encontraban estacionados en el garaje con las llaves en su interior.

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De acuerdo con los medios noruegos, los asaltantes habrían conseguido superar el perímetro de seguridad de la propiedad y acceder a esta zona de la vivienda.

Tras comprobar las grabaciones y descubrir lo sucedido, Elsa y Chris dieron aviso a las autoridades alrededor de las 7:30 horas del miércoles. Agentes de la Policía de Nueva Gales del Sur se desplazaron hasta la residencia de Broken Head para investigar el robo.

La investigación permitió localizar dos de los tres vehículos sustraídos. Uno apareció en Coraki, aproximadamente a una hora de distancia de la propiedad, mientras que otro fue encontrado en Tabulam, a más de dos horas de la residencia familiar. El tercer automóvil continúa sin aparecer, por lo que las autoridades mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y localizar a los responsables.

Cómo se encuentra la familia tras el incidente

Aunque las circunstancias del robo han resultado inquietantes por la presencia de personas armadas dentro de la propiedad, desde el entorno de Pataky han querido transmitir tranquilidad sobre la situación familiar.

Según ha podido saber la citada cabecera rosa, el incidente ha supuesto principalmente un disgusto para el matrimonio, que afortunadamente no ha tenido que lamentar consecuencias personales. Las mismas fuentes insisten en que la zona donde viven continúa siendo un lugar tranquilo, pese a este episodio.

La noticia ha puesto el foco en la seguridad de una de las residencias más conocidas de la zona de Byron Bay. No es la primera vez que la espectacular casa del actor y su esposa despierta interés por sus dimensiones y características, ya que ambos decidieron construir allí su particular refugio familiar después de alejarse de Hollywood.