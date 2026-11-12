Detenido un vecino de Mos, Pontevedra, por comunicarse con el perfil de una menor y organizar un encuentro sexual

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VigoLa Guardia Civil de Vigo ha detenido a un hombre de 47 años, vecino de Mos (Pontevedra), por mantener conversaciones de carácter erótico y sexual con el supuesto perfil de una menor, creado por tres menores que se hacían pasar por ella, y organizar un encuentro con la intención de mantener relaciones sexuales.

El hombre, detenido el miércoles, está investigado como presunto autor de los delitos de agresión sexual a menores de 16 años (grooming), exhibicionismo y provocación sexual. Ahora, efectivos del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vigo, en el marco de la denominada 'Operación Vasilum', continúan analizando los hechos para determinar su alcance total o la posible existencia de más víctimas.

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Organizó un encuentro presencial con la finalidad de mantener relaciones sexuales

Los hechos se remontan al pasado mes de julio, cuando un grupo de tres menores creó un perfil en redes sociales haciéndose pasar por una niña de 14 años y entabló contacto con el ahora detenido. Durante el tiempo que duró la comunicación, el hombre mantuvo conversaciones de marcado carácter erótico y sexual con la supuesta menor y llegó a remitirle fotografías de su cuerpo desnudo.

La situación, según el instituto armado, escaló cuando el investigado propuso y organizó un encuentro presencial con la finalidad de mantener relaciones sexuales, fijando como punto de reunión un parque de la localidad pontevedresa de Gondomar. Una vez en el lugar acordado, una de las menores se presentó para hacerse pasar por la interlocutora de la red social.

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En el momento en que el sospechoso acudió a la cita, varios jóvenes salieron de distintas zonas del parque para recriminarle su conducta. El altercado motivó la intervención de una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Gondomar, que recibió un aviso de un vecino sobre un altercado entre unos jóvenes y un varón.

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Primeros pasos de la investigación

Haciéndose cargo de la situación en primera instancia, los agentes movilizados identificaron al hombre y a varios menores. Según las primeras manifestaciones, los jóvenes habían mantenido conversaciones con él a través de una plataforma de chat, haciéndose pasar por una supuesta chica de 14 años.

Durante estas primeras actuaciones policiales también se localizaron en el vehículo del investigado diversos efectos, entre ellos preservativos y vaselina, que fueron incorporados a las diligencias.

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Entrada y registro en su domicilio

Una vez recopilados los indicios y practicadas las diligencias de investigación, la Guardia Civil dio traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal para su valoración. El Ministerio Fiscal en vista de lo actuado solicito autorización judicial para realizar una entrada y registro en el domicilio del investigado.

El objetivo era localizar dispositivos electrónicos y soportes digitales que pudieran contener información relevante para la investigación, además de comprobar si podían existir otras posibles víctimas o hechos de naturaleza similar.

Esto llevó a que en la mañana del miércoles, 11 de noviembre, el Equipo de Policía Judicial de Vigo llevase a cabo la detención del autor por un posible delito de 'grooming' y provocación sexual y la entrada y registro del domicilio de este. De este modo, fue intervenido diferente material tecnológico para su análisis (teléfonos móviles, memorias USB, discos duros y ordenadores).

Este material será analizado para determinar el alcance total de los hechos o la posible existencia de más víctimas. Por ello, la investigación continúa abierta. El detenido, junto con las diligencias, fue puesto a disposición de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vigo.