La Policía Nacional continúa trabajando en el dispositivo de búsqueda y captura de El Ruso, el autor de un tiroteo y de la explosión mortal en Oviedo

La evolución de las víctimas del tiroteo y de la explosión mortal de Oviedo: la menor, operada y el Tedax tendrá que volver a pasar por quirófano

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OviedoDesde el pasado martes 10 de noviembre, la Policía no deja de buscar a El Ruso, el autor del tiroteo en el que una menor de 17 años resultó herida y de la explosión en la que murió un policía, un agente canino y resultó herido de gravedad un Tedax en Oviedo. En el cuerpo, todas las alarmas están activadas y está desplegado un gran dispositivo que busca a este fugitivo que era conocido por su historial delictivito entre los agentes.

Durante estas 48 horas, la Policía Nacional mantiene el amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a Manuel, más conocido como El Ruso.

Cortes de tráfico y controles de acceso en búsqueda de El Ruso

En el operativo se han realizado cortes y controles en los accesos a la ciudad de Oviedo en los que participan agentes de los grupos especiales de la Policía Nacional, que siguió varias pistas sobre el paradero del responsable del artefacto y también de un tiroteo previo en el que resultó herida de bala una joven de 17 años.

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La Policía Nacional ha registrado también un inmueble situado en la calle Joaquina Bobela, en el barrio de Pumarín, sin resultado positivo. El presunto autor, que podría ir armado, cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, lo que alejaría la hipótesis de una motivación de corte terrorista, según fuentes policiales.

Podría ir armado

Según se ha podido conocer, El Ruso lleva al menos dos armas y podría tener otro artefacto explosivo similar al que ha puesto en el portal. Ahora, los agentes intentan descubrir dónde se ha escondido y advierten que es peligroso, que tiene antecedentes por lesiones, coacciones, daños, amenazas y hurto.

La mujer de El Ruso, detenida

Ahora, la máxima prioridad de los agentes es tratar de conocer dónde se encuentra. Por eso, la Policía Nacional ha detenido a su mujer, de nacionalidad rusa, para intentar conocer los detalles y tratar de dar con pistas que puedan dar con su paradero.

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Según ha informado el periódico 'El Mundo', los agentes de la Policía Nacional han detenido a su pareja, "una mujer que en el interrogatorio dio datos erróneos de su compañero para intentar que ganara tiempo en la huida", tal como informaban fuentes policiales al medio de comunicación.

Además, el periódico 'ABC' también ha informado que los policías se desplazaron hasta el cementerio en búsqueda de El Ruso tras el información que ofreció su pareja durante su interrogatorio. "Puso sobre la mesa el dolor que sintió su pareja por la muerte de su madre lo que provocó un dispositivo de vigilancia en el cementerio. No hubo rastro del asesino y los agentes sospechan que intentó ganar tiempo para que el Ruso pudiera ganar ventaja en su fuga", detalla el periódico anteriormente citado.

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De forma paralela, los agentes siguen recabando información sobre lo ocurrido en el inmueble, situado en una zona de viviendas sociales al sureste de Oviedo, y están investigando la naturaleza del material explosivo de la mochila.

¿Qué unidades trabajan en el dispositivo?

Son numerosas las unidades de apoyo de la Dirección General de la Policía las que trabajan en la búsqueda y captura de El Ruso. Llegadas desde Madrid, entre ellas Policía Científica y unidades tácticas, las unidades trabajan de forma coordinada con los efectivos del Principado para localizar y arrestar al sospechoso.

El jefe superior de Policía de Asturias, Jordi Moreno, ha puesto en valor el comportamiento y la profesionalidad de los agentes que actuaron en el lugar del suceso, subrayando que varios compañeros "salvaron la vida" del policía herido al practicarle torniquetes y maniobras de reanimación cardiopulmonar en medio de una escena dantesca antes de continuar con el servicio. "Hay que tener mucho carácter, ser buena persona y ser ser buen Policía para seguir hoy en su puesto de trabajo después de vivir lo de ayer", ha añadido.

Detonación de una mochila sospechosa en una gasolinera de Guadarrama

Debido a este gran dispositivo de búsqueda y captura, los Tedax tuvieron que actuar durante la tarde de este miércoles en la detonación controlada de una mochila sospechosa que se encontraba en las inmediaciones de una gasolinera Shell del municipio de Guadarrama, junto a un conocido supermercado de la zona.

A más de 400 kilómetros de distancia de Oviedo, la Policía Nacional y la Guardia Civil recibían una alerta que provocaba una movilización hasta el municipio madrileño de Guadarrama. Sobre las 16 horas de este miércoles se localizaba en la calle de los Escoriales una mochila sospechosa ante la que se activaban los servicios de seguridad y emergencia, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

La Guardia Civil tomaba desde ese momento el control de la situación, que culminaba con los especialistas en desactivación de artefactos procediendo a la detonación controlada de la mochila, que finalmente no contenía explosivos, según precisaban fuentes de la Benemérita. La detonación, sin embargo, provocaba un fuerte estruendo que ha sobresaltado a algunos vecinos de la zona.

Por otro lado, el Ayuntamiento informaba de que sobre las 20 horas de este mismo miércoles aparecía otro objeto sospechoso en la calle Dehesa de los Panes, cerca de otro establecimiento. De igual modo, se activaba el protocolo de seguridad que, en este caso, ha comprobado que no existía ningún riesgo de seguridad.

Desde el Consistorio han recalcado que en todo momento se han respetado las instrucciones de la Guardia Civil en cuanto a no difundir información durante el desarrollo de los operativos para garantizar la seguridad hasta la resolución de estos. Como explica el medio de comunicación 'El Comercio', la intervención se produjo poco antes de las 21:00 horas, "apenas unas horas después de que varios testigos alertasen de la posible presencia del prófugo en Alpedrete, también en la comunidad de Madrid".

El funeral del agente fallecido

Por otra parte, las dependencias del Cuartel de Buenavista acogerán este jueves a las 12.30 horas el funeral institucional por el subinspector fallecido, un acto que se celebrará a puerta cerrada.