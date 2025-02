La empresa ha incidido sin embargo en que la regulación no puede ser un esfuerzo aislado de cada país, ya que se trata de una tecnología global y su desarrollo "sin límites éticos" no entiende de fronteras, y en la importancia de desarrollar un marco común de supervisión para evitar que la inteligencia artificial se acabe convirtiendo en un arma de manipulación y de vigilancia masiva.

Juan Ignacio Rouyet, responsable de IA en la consultora tecnológica Eraneos, ha observado que tras la repentina incursión del modelo chino están aflorando las dudas sobre sus riesgos, y ha precisado que muchos de los problemas pueden radicar no tanto en el "código abierto" de la IA sino en la página web a la que accede el usuario, y que es donde se puede producir toda la recopilación irregular de información, un "sitio" conectado con la operadora de telecomunicaciones estatal China Mobile .

Rouyet, que preside el laboratorio de ideas 'We The Humans' -que pone el foco en la importancia de disponer de una IA "ética", no aprecia tampoco un riesgo real de que la apuesta de la UE por disponer de marcos reguladores rigorosos y sólidos acabe abriendo una brecha tecnológica por el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial respecto a países como Estados Unidos o China, ya que está "convencido" de que se acabará imponiendo esa regulación en todo el mundo.