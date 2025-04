"La gente que no está en el sector puede pensar que crear imágenes al estilo Ghibli es algo gracioso, sin importancia. Es necesario concienciar que detrás de ello hay un robo, que quizás a un creador consolidado como Miyazaki, pueda no afectarle tanto, pero a artistas pequeños, que estamos empezando y buscando trabajo, nos viene francamente mal ", se lamenta el murciano Miguel Herráiz.

"Realmente es un robo y no solo nos quita trabajo físicamente, sino que hay gente que no contrata a artistas y se han pasado a la IA generativa. A mí no me echa para atrás. Pienso que en algún momento, de hecho, se llegará a valorar aún más el arte de la gente hecho a mano, el arte tradicional hecho desde cero, sobre un papel", señala esperanzada.