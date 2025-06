Walt Disney Company y Universal han demandado a la empresa de Inteligencia Artificial Midjourney por 'copyright'

La demanda busca conseguir que Midjourney deje de generar imágenes con personajes protegidos por sus licencias y una indemnización económica

Compartir







Walt Disney Company y Universal Studios se han aliado para presentar una demanda conjunta ante el Tribunal de Distrito de Los Ángeles contra la empresa de Inteligencia Artificial Midjourney. El motivo: presunta explotación masiva y no autorizada de sus personajes protegidos por derechos de autor para entrenar su popular modelo de generación de imágenes, lo que constituye, según alegan, una violación de propiedad intelectual y 'copyright'.

El documento legal, presentado el pasado 11 de junio, acusa a Midjourney de funcionar como un "pozo sin fondo de plagio" y un polizón del "copyright por excelencia", capaz de producir "infinitas copias no autorizadas" de personajes bajo licencias de Disney y Universal.

PUEDE INTERESARTE Disney despide a cientos de trabajadores en una nueva ronda de recortes que afectan a sus secciones de cine y televisión

Según la demanda, publicada por medios como 'New York Times', 'Variety' o 'Deadline', Midjourney permitió a sus usuarios generar imágenes de personajes emblemáticos como Yoda, Darth Vader, Elsa, Shrek, los Minions, Wolverine, Deadpool, Homer Simpson, Buzz Lightyear o Woody de Toy Story, introduciendo comandos tan explícitos como 'Yoda with lightsaber, IMAX' o 'The Boss Baby', consiguiendo reproducciones visuales muy semejantes al original.

Disney y Universal aseguran que ya habían advertido por escrito a Midjourney sobre estas prácticas y solicitaron implementar "medidas tecnológicas" para impedir la generación de imágenes. Sin embargo, la empresa presuntamente continuó desarrollando nuevas versiones del generador con calidad superior y funciones, incluso orientadas a la creación de vídeo, sin atender los requerimientos legales. "Esto es un robo", subrayan en la demanda.

Ambas compañías exigen un juicio con jurado y afirman que "al apropiarse de las obras protegidas por derechos de autor de los demandantes y luego distribuir imágenes y vídeos que incorporan y copian descaradamente a los famosos personajes de Disney y Universal, sin invertir un céntimo en su creación, Midjourney es el oportunista por excelencia de los derechos de autor".

La demanda busca conseguir una orden judicial preliminar que impediría a Midjourney seguir generando imágenes con personajes protegidos por sus licencias y una indemnización económica. Aunque no se especifica la cifra exacta, se contemplan daños sustanciales por el uso masivo sin autorización.

Aunque los creadores de IA suelen defenderse alegando "uso justo" (fair use), esta demanda enfrenta fuerte oposición legal. Varios especialistas han señalado que Midjourney genera reproducciones visuales tan específicas que no podrían considerarse transformativas, sino más bien copias directas.

El vicepresidente ejecutivo y director legal de Walt Disney Company, Horacio Gutiérrez, ha señalado que son optimistas sobre el uso responsable de la tecnología de IA para fomentar la creatividad. "Pero la piratería es piratería, y el hecho de que la realice una empresa de IA no la hace menos infractora".

Mientras que la vicepresidente y consejera general de NBCUNiversal, Kimberley Harris, sostiene que "la creatividad es la piedra angular de nuestro negocio" y lo que intentan con su demanda es "proteger el duro trabajo de los artistas que nos entretiene e inspira", además de "la importante inversión que hacemos en nuestro contenido".

Esta acción legal, la primera dirigida por grandes estudios contra una empresa de IA, podría sentar un precedente importante. Si Disney y Universal consiguen frenar a Midjourney, otras compañías del sector podrían comenzar a exigir licencias formales o regulaciones más estrictas.

Mientras tanto, sindicatos como SAG‑AFTRA presionan para limitar el uso de la IA en voces y apariencia de los talentos, y se discute si los modelos deberán pagar y rendir cuentas sobre el uso de la producción creativa de terceros.