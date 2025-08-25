Celia Molina 25 AGO 2025 - 12:10h.

Cuando firmó el contrato, Scott Jacqmein no sabía que su cara sería editada y utilizada aleatoriamente por los comerciantes de TikTok

Al ver para lo que se ha usado su imagen, se arrepiente: "Me hubiera gustado poner límites a las promociones de mi avatar"

Scott Jacqmein, un actor de 52 años de Dallas, ha asegurado a The New York Times, que recibe uno o dos mensajes al día de amigos suyos advirtiéndole de que le han visto en TikTok promocionando una gran variedad de negocios, entre los que se incluyen los vídeos de un astrólogo que da el horóscopo online. También es la imagen de varias empresas de seguros y hasta de la comercialización de un rompecabezas, si bien, en cada anuncio, aparece con unas características físicas diferentes, cosa que a sus conocidos les hizo sospechar.

En realidad, el actor nunca grabó esos anuncios, sino que aceptó recibir 750 dólares y un viaje a cambio de ceder su imagen durante un año para la creación de un avatar digital. Erróneamente, pensó que ésta sería una oportunidad profesional- por trabajar con una plataforma tan grande - pero, ahora, una versión del Sr. Jacqmein está en Internet, vendiendo cualquier cosa que un anunciante quiera que venda, siempre que cumpla con las directrices de marketing de TikTok. Cuando se ha visto en la famosa red, se ha arrepentido de haber cedido sus derechos de imagen. Más aún cuando no sabía para qué se iban a utilizar:

"Yo jamás apoyaría esas promociones"

"Ha sido surrealista (y a veces vergonzoso) ver al Scott de la IA por ahí, promocionando cosas que yo personalmente jamás apoyaría", explica el intérprete en un reportaje de The New York Times sobre el impacto de la IA generativa en la publicidad. No estoy en contra de la inteligencia artificial ni de TikTok, pero realmente no sabes las ramificaciones que esto tiene", añadió.

TikTok introdujo el año pasado un menú de avatares de IA para protagonizar anuncios de vídeo que aparecen de forma fluida en el interminable scroll de la aplicación. La imagen del Sr. Jacqmein es una de las más de una docena entre las que pueden elegir los anunciantes de TikTok para promocionar sus productos, en función de la edad, el sexo o la etnia que deseen que tenga su imagen publicitaria. Esto sitúa a los actores en un territorio desconocido y, en ocasiones, frustrante, y les obliga a aceptar la pérdida de control sobre sus imágenes.

Scott Jacqmein se enteró de esta oportunidad laboral a través de una agencia, sin saber que su cara sería editada digitalmente y utilizada aleatoriamente por los comerciantes. Ahora tiene un agente propio, pero en el momento en el que se grabó para ceder su rostro, no. Y, en la misma entrevista, ha asegurado que le hubiera gustado tener más información para, primero, haber negociado más dinero - ninguno de los actores que participan en este negocio reciben regalías por ello- o, por lo menos, haber puesto límites a los productos que su avatar podía promocionar.