16 AGO 2025 - 07:00h.

El roedor de la joven de Lebrija, "súper mimoso y muy listo", protagoniza tiernos momentos o travesuras en TikTok

"Son muy sensibles con la comida y el calor, hay que tener mucho cuidado", nos explica Ángela acerca de las chinchillas

SevillaTaki “superstar”, “deportista de élite”, “en modo tieso” o “poniéndose guapo”. Sea como sea, esta chinchilla de una joven sevillana es popular en TikTok. En los 54 vídeos donde aparece, cautiva con sus movimientos, travesuras o la ternura que muestra ante cámara.

Del perro viral King Charles a este roedor cuyo nombre encaja a la perfección con el de la red social , su dueña Ángela nos ha hablado de él y de cómo son estos animales como mascotas.

Asegura que “se ha interesado mucha gente” en tener también uno en casa, después de ver los contenidos que sube a su perfil, que acumulan miles de visualizaciones e interacciones.

En su caso, compró a este mamífero originario de los Andes tras haberlo visto precisamente en internet: “Necesitaba un animal que pudiese vivir conmigo, porque soy alérgica a gatos y perros. Entonces, vi que era hipoalergénico, me informé de sus cuidados y me decidí”.

Ella sabía que las chinchillas eran “exigentes”, pero eso no fue un impedimento para que Taki llegase a su vida. “Tiene tres años, el nombre se lo puse por un personaje de uno de mis mangas favoritos, era corto y mono, ideal para que él lo recordase”, explica a Informativos Telecinco.

Aunque son unos roedores con “su propia personalidad, pudiendo ser muy cariñosos o muy ariscos y preferir a una persona antes que a otra”, nos reconoce que su amigo peludo es de los primeros: “Súper mimoso, le encanta que lo cepillen o le rasquen, se queda frito del tirón”.

"Forman un vínculo muy especial y necesitan mucho espacio"

La joven de Lebrija (Sevilla) nos afirma que estos mamíferos “forman un vínculo muy especial con su dueño, más profundo incluso que con otra mascota” canina o felina. “Muchas veces viene donde yo estoy a acurrucarse conmigo”, admite sobre su Taki.

Eso ocurre cuando está fuera de la enorme jaula “de tres plantas” donde vive y tiene todas sus comodidades: hamaca, cama, peluches, rueda para hacer ejercicio, comedero y bebedero, espacio para que haga sus necesidades…

“Necesitan mucho espacio, es alta para que pueda saltar de un piso al otro”, nos justifica Ángela. También deja libre por la habitación a su mascota, pero “vigilándola porque lo roe absolutamente todo”.

A pesar de ser un animal “nocturno”, se habitúa al horario que ella tiene: “Por ejemplo, cuando me despierto, él sabe que desayuno y me espera para que le dé un pedacito de tostada”. Sobre su alimentación, “consiste en heno y pellets de comida especial para ellos”.

Las chinchillas, “muy sensibles” con la comida y el calor

Taki disfruta a veces de caprichos como las “chuches para chinchillas”, ya que tampoco es recomendable que coman otros alimentos. “Son muy sensibles, cualquier cosa puede ocasionarles problemas digestivos. Hay que tener mucho cuidado, igual que con sus dientes porque les crecen”, nos argumenta Ángela.

Lo mismo sucede con el calor del verano. “Lo llevan fatal, si están a más de 25 grados pueden sufrir un paro cardíaco y morir”, matiza. Por eso, en su jaula Taki también tiene un “bloque de mármol” que le sirve, al posarse en él, para “autorregular su temperatura”.

En cuanto al agua, son animales “muy especiales para bañarse por su pelo tan denso”. De hecho, “si llegan a mojarse pueden coger hongos o sufrir hipotermia”. Así que las chinchillas se limpian “en una especie de arena”, haciendo la croqueta.

Si Taki lo necesita, se lo pide directamente a su dueña: “Es muy listo, se pone a revolcarse donde esté”. Otras veces, en cambio, le quita objetos como los bolis con los que estudia, como se ve en un vídeo de TikTok. “Adora robarme”, confiesa la joven.