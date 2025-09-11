Antoni Mateu 11 SEP 2025 - 12:20h.

La inteligencia artificial desempeña un papel cada vez más clave a la hora de cumplir como espacio en el que trasladar nuestras preocupaciones

El suicidio juvenil, una crisis silenciosa que crece en España: "Hablar, aunque dé miedo, es la primera medida para prevenirlo"

El estudio Así somos: el estado de la adolescencia en España, revela las preocupaciones, consciencias y nuevos usos de la IA en la adolescencia. Uno de los primeros datos que salta a la palestra es que que las chicas de entre 17 y 21 años de edad usan más a los asistentes de IA a modo de confidentes. Lejos de los usos más extendidos como la productividad o la creación de contenido, los ‘chatbots’ tienen de cada vez un papel más relevante como psicólogos, terapeutas y espacios seguros.

En una muestra en la que han participado 3.500 personas —cuyas edades están comprendidas entre los 12 y los 21 años— se ha observado que el 18% de las chicas usa la IA con este fin. Por contraparte, el porcentaje de chicos —en las mismas franjas de edad— desciende al 12%. Sin embargo, otra de las conclusiones de este estudio también muestra que el 72% de los chicos temen a ser “acusados injustamente” por conductas de acoso o de violencia de género por parte de las IA.

Aunque el escenario en el que la IA se convierte en confidente tiene un peso muy relevante en la investigación, también se han dado a conocer un mapa mucho más completo de la percepción de la IA para los adolescentes: desde los miedos al autocontrol a la hora de usar algoritmos.

Las nuevas preocupaciones de la IA ‘emocional’

Además de los propios usos de la IA que se han dado a conocer, el estudio también ha arrojado nuevos escenarios. El 78% de las chicas y el 70% de los chicos sienten preocupación a la hora de que la IA se use de forma indiscriminada para diagnósticos en materia de salud mental. A su vez, también muestran miedo a la hora de ser dependientes de una herramienta de IA “que les haga dejar de pensar por si mismos” o que “les haga volverse más perezosos”, de acuerdo con los resultados.

De acuerdo con el coordinador del estudio y director de Incidencia del Plan Internacional —donde se ha publicado el estudio—, David del Campo, este escenario demuestra “consciencia del uso de los adolescentes frente a la IA”. “Es un dato positivo. Demuestra que estamos ante una generación de adolescentes que no transita por la vida como pollos sin cabeza con este tipo de herramientas”, destaca el responsable. No obstante, no es la única que está encima de la mesa.

Los estudios son otra de las áreas donde la IA también preocupa. A pesar de que gran parte de las personas encuestadas ve el potencial de las herramientas, también sienten inseguridad por no estar dedicando “tanto esfuerzo” a las materias.

Aunque la salud mental y los estudios son temas protagonistas, hay un tercer escenario que lidera este ránking de nuevas preocupaciones por parte de las y los adolescentes: la creación de contenido de índole sexual. Más del 80% de las chicas encuestadas temen que los algoritmos se usen para este fin —junto con el de la difusión de información manipulada—. Esta preocupación también mantiene en niveles altos en los chicos, aunque en menor medida, ya que el porcentaje desciende al 71%.

¿El punto en común de este último escenario? El miedo a distinguir los contenidos reales de aquellos que han sido generados por IA, sobre todo, en el terreno audiovisual.