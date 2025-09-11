El uso de la IA para cuestiones académicas es el más recurrente, sin embargo, cada vez más adolescentes la usan para asuntos personales

El 10% de los adolescentes admite haber experimentado adicción al móvil, a las redes sociales y a la IA

Los jóvenes han integrado la IA en su vida, como ya hicieron con las redes sociales. El 62% de las chicas y el 59% de los chicos la ha usado en el último mes. Y aunque la mayoría emplea la Inteligencia Artificial para cuestiones académicas, también admiten que está presente en sus asuntos más personales. Muchas chicas usan la AI para contarle sus problemas, sustituyen a sus amigos, familiares y en ocasiones al psicólogo por esta nueva tecnología, que tiene respuesta para todo.

La IA es el psicólogo de muchos adolescentes y especialmente de las chicas. El 18% recurre a ella para pedirle consejo y ese porcentaje aumenta según van creciendo. Una de cuatro jóvenes de 17 a 21 años le cuenta sus problemas, según recoge el estudio ‘Así somos. El estado de la adolescencia en España’, publicado por Plan Internacional.

En el caso de los chicos, entre el 12 y el 13% dependiendo de la edad utiliza la IA para desahogarse. Sin embargo, os especialistas alertan de que esta tecnología ofrece respuestas de manual que pueden favorecer los pensamientos obsesivos y esto está aumentando los síntomas de ansiedad y depresión.

El uso indebido para diagnósticos de salud mental preocupa al 78% de ellas y al 70% de ellos.

Otros usos de la IA

El 62% de las chicas y el 59% de ellos chicos ha usado la IA en el último mes, según se desprende del estudio en el que han participado 3.500 personas de entre 12 y 21 años.

Y aunque la IA es usada con satisfacción por el 67% de las chicas y el 72% de los chicos, el 84% de ellas, de entre 12 y 16 años, teme que su imagen sea utilizada para crear contenido sexual falso con IA, según el estudio ‘Así somos. El estado de la adolescencia en España’, publicado por Plan Internacional.

Los jóvenes usan la IA para cuestiones académicas (61% ellas y 56% ellos) y para curiosear e informarse (en el 43%).

Qué temen los jóvenes de la IA

Además de la creación sin permiso de contenido sexual falso, sus principales preocupaciones son las fake news (82% ellas y 71% ellos) y el uso indebido para diagnósticos de salud mental (78% ellas y el 70% ellos).

El 68% de las chicas admiten que temen desarrollar dependencia de la IA, siete puntos más que los chicos.

Las redes sociales en la vida de un adolescente

Las redes sociales son casi omnipresentes, sobre todo entre las chicas: el 45% pasa tres o más horas diarias en redes durante la semana, el 57 % los fines de semana. En el caso de los chicos, estos valores son algo menores. En general hasta los 16 años suelen dedicarles menos tiempo.

Las adolescentes prefieren conectarse para jugar online, estar en redes sociales o con la IA (55%). Le siguen las actividades vinculadas con la naturaleza (54%) y las artísticas y culturales (53%). Más de la mitad practica deporte.

A los chicos, les gusta la actividad física (72%), seguida por los juegos online, las redes sociales y la IA (62%).

En general, el 10% admite haber experimentado adicción al móvil, a las redes sociales y a la IA.

Las preocupaciones de los jóvenes

El informe 'Así somos. El estado de la adolescencia en España' pretende ir más allá de la IA y las redes sociales. Busca ofrecer una radiografía de cómo vive y siente la población adolescente en España.

La gran mayoría de los adolescentes españoles están satisfechos con sus vidas (el 76% de las chicas y el 80% de los chicos). Sin embargo, casi 8 de cada 10 creen que todos los políticos mienten, y el 15% de ellas (el doble que ellos) admite problemas de salud mental.

La preocupación y la incertidumbre frente al futuro se acentúa entre los 17 y los 21 años, especialmente entre las chicas (50%, frente al 39 % de los chicos). Acusan los problemas de su entorno, como la educación o la vivienda.

Violencia de género y acoso

Aunque son conscientes de la violencia de género, todavía no se perciben como tal determinados comportamientos de control: alrededor de la mitad de los chicos ve aceptable querer saber en todo momento dónde está su novia o revisar su móvil. Y como dato llamativo, la encuesta revela que el 72% de ellos teme que una chica les acuse sin motivo de acoso.

En cuanto a ellas, el 14% afirma haber vivido acoso o violencia sexual -un 9% a través de redes sociales o IA-, un porcentaje que desciende en el caso de ellos, con un 6 y 8 por ciento respectivamente.

El aspecto físico es fuente de preocupación, sobre todo para ellas, pues las expectativas que generan las redes sociales son muy altas. Así, más de dos de cada diez adolescentes y jóvenes no se sienten cómodos con su imagen.