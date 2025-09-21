Graciela Rodríguez 21 SEP 2025 - 18:40h.

Aunque con reticencias en muchos casos, parece que la IA ha llegado para quedarse. Sin embargo, algunas de las empresas que lideran esta revolución tecnológica han caído en bolsa en el último mes y figuras influyentes del sector han reconocido en público que hay cierta sobredimensión.

Según un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el 95 por ciento de las aplicaciones no se han integrado bien en las empresas. ¿Estamos ante una burbuja?

"El cambio es tan grande que no estamos preparados para enchufar el sistema, hay un choque tectónico. Esto ya ha ocurrido antes. Fue mayor cuando llegó Internet", explica Álex Rayón, director general de Brainandcode.Tech.

Los expertos creen que "es pronto para sacar conclusiones"

Llevamos sólo un par de años con esta tecnología y es pronto para sacar conclusiones. Pero a nivel empresarial nadie quiere quedarse fuera. "Están literalmente quedando dinero en los servidores a un ritmo escolafriante", afirma Gonzalo Ruiz de Villa, director general de tecnología en GFT.

Y la estrategia de desarrollar el negocio apoyándose en modelos que ya existen puede llevar al fracaso. "Por poner un ejemplo, una 'start up' donde meto conocimiento médico específico sobre Chat GPT, en unos meses sale una nueva versión de GPT que tiene más conocimiento médico y razona mucho mejor. Tienes que tener algo que te diferencie de verdad para que no te saquen del mercado", asegura Gonzalo Ruiz de Villa.

En España, una de cada cuatro PYMES no dispone de los medios necesarios para formar a sus empleados en IA.